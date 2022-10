Confira a programação desta sexta-feira, com os dois treinos livres no Japão, a décima oitava etapa da temporada

Horário do treino livre da F1 no GP do Japão e onde assistir (07/10/22)

Com horários alternados na transmissão, fique de olho e anote para não perder nada na Fórmula 1! Na madrugada de quinta para sexta-feira (07/10), os pilotos disputarão os dois treinos livres pelo Grande Prêmio do Japão, a décima oitava etapa da temporada. O horário do treino livre da F1 começa à meia noite (horário de Brasília), no Circuito de Suzuka.

Todos os vinte pilotos disputarão duas sessões de treinos livres no Japão, sem pontuação ao vencedor ou na volta mais rápida no circuito.

Qual será o horário do treino livre da F1 no Japão?

O primeiro treino livre da Fórmula 1 vai começar às 00h, meia noite (horário de Brasília), na madrugada de quinta para sexta, 7 de outubro, no Circuito de Suzuka, Japão.

Mais tarde, o segundo treino livre no Japão tem início às 3 horas da manhã, também pelo horário de Brasília. Lembre-se que esta sessão também será durante a madrugada de quinta para sexta-feira.

O canal do BandSports é quem transmite com exclusividade os dois treinos livres no Grande Prêmio do Japão, disponível para todos os estados do Brasil. Sérgio Maurício é quem conta a história do treino com a narração, enquanto Felipe Giaffone e Reginaldo Leme comentam.

Agora que você já sabe o horário do treino livre da F1, confira a programação no GP do Japão.

Sexta-feira, 7 de outubro (07/10):

Treino livre 1 – 00h

Treino livre 2 – 03h

Sábado, 8 de outubro (08/10):

Treino livre 3 – 00h

Treino classificatório – 03h

Domingo, 9 de outubro (09/10):

GP do Japão – 02h

Por que os treinos vão ser de madrugada?

Os três treinos livres, o treino classificatório e a corrida no domingo serão transmitidos no Brasil durante a madrugada, no horário de Brasília. Isso porque o Japão está 12 horas à frente de Brasília, no Distrito Federal.

Como a diferença no horário é grande, as transmissões em terras brasileiras serão todas na madrugada. Por isso, o torcedor que deseja acompanhar todas as emoções do fim de semana na Fórmula 1 terá de ajustar o seu relógio para não perder nada.

É importante relembrar que no horário local, as provas serão todas disputadas durante o dia.

Este ano, o mesmo aconteceu durante a etapa da Austrália, já que o fuso horário é de 14 horas com o Brasil. Quando as etapas são realizadas em países com certa distância, aí o torcedor já pode esperar uma programação diferente.

Como funciona os treinos livres da Fórmula 1?

Os treinos livres são realizados sempre às sextas e aos sábados na Fórmula 1, com três sessões em tempos diferentes em cada etapa. Eles servem para que os pilotos possam conhecer melhor os circuitos e consequentemente colocarem em prática as estratégias das equipes.

Cada treino livre na sexta-feira pode atingir uma hora e meia de duração, enquanto no sábado segue em uma hora, já que tem também o classificatório mais tarde. Não tem pontuação nos treinos livres.

As equipes também podem trocar os seus pilotos pelos reservas durante os treinos na sexta-feira, como nova regra da FIA para a temporada. Essa é uma oportunidade para dar espaço aos novatos.

