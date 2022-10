Lula diz que vai revogar o pix? É fake imagem que circula na web

O pix foi criado pelo Banco Central do Brasil e entrou em atuação em 2020. - Foto: Banco Central do Brasil/Reprodução

O ex-presidente do Brasil foi alvo de uma fake news que afirmava que ele iria acabar com o pix, se fosse eleito.

É fato ou fake que Lula diz que vai revogar o Pix? Uma montagem onde o candidato do PT diz que pretende acabar com o pix tem circulado nas redes sociais, mas o DCI checou a informação e constatou que a notícia é falsa.

A imagem traz uma suposta matéria do G1, mas o próprio veículo já noticiou que o viral é mais uma fake news, gerada por meio de uma manipulação de imagens.

Lula (PT) está no segundo turno da eleição presidencial de 2022 e enfrenta o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) no dia 30 de outubro.

Lula diz que vai revogar o pix se torna Fake News nas eleições de 2022

Ao fazer uma busca no site do G1 ou no próprio Google não é possível encontrar nenhuma declaração de Lula afirmando que irá acabar com o pix.

Para esclarecer a situação, o G1 soltou uma notícia no dia 1° de agosto informando que não há nenhum conteúdo sobre o assunto.

Ao jornal, a assessoria do petista ainda enviou uma nota esclarecendo o caso. “Lula não é contra o PIX. O bolsonarismo inventou isso porque ficou incomodado com uma carta em defesa da democracia. Eles então inventaram essa e saíram divulgando essa mentira. É lamentável que o bolsonarismo use da mentira de forma sistemática para distorcer o debate público, seja sobre política, seja sobre questões de saúde pública”, diz a nota.

No site oficial de Lula, há também um texto que o pix vai continuar existindo caso vençam as eleições presidenciais. “Vira e mexe a família Bolsonaro solta essa mentira velha de novo, mas o PIX é um sucesso e vai continuar”, afirma o texto.

O pix é uma forma de transferência de dinheiro entre contas, de forma gratuita e instantânea. O sistema funciona por meio de aplicativos de bancos e precisa apenas de uma chave simples para que o dinheiro seja transferido.

Pode ser usado: CPF/CNPJ, celular, e-mail ou uma chave aleatória para identificação da conta do usuário. O Banco Central do Brasil afirma que o novo método de transferência veio para ser “um meio de pagamento bastante amplo”, que reduz os custos, melhora a experiência do cliente, além de promover a inclusão financeira.

O pix pode ser feito durante os 7 dias da semana 24 horas por dia. Não há limite mínimo de transferência, o indivíduo pode enviar R$ 0,01 se quiser. Também não é estipulado um limite máximo pelo Banco Central, mas cada banco costuma colocar um valor limite para realização das transações, por questões de segurança.

Aproveite pasa saber como denunciar fake news pela internet

Bolsonaro criou o pix?

Não, embora o candidato Bolsonaro use a criação pix como trunfo de campanha, o sistema de pagamento instantâneo foi criado por técnicos do Banco Central do Brasil.

O BCB é também o responsável pela regulamentação, operação, supervisão e gestão das operações realizadas pelo sistema de transferência.

Bolsonaro alegou, em entrevista ao Jornal Nacional no dia 23/08, que seu governo teria criado o pix. Após sua declaração, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) divulgou uma nota combatendo a fala do presidente e afirmando que o projeto do pix começou a ser gestado ainda no governo Temer.

“A portaria do Banco Central n. 97.909, que instituiu o grupo de trabalho para desenvolver uma ferramenta interbancária de pagamento instantâneo, foi publicada em 3 de maio de 2018, muito antes da eleição do atual governo.”, diz a nota.

Inclusive, em outubro de 2020, quando Bolsonaro foi parabenizado por um apoiador sobre a criação do Pix, ele respondeu que não tinha conhecimento do assunto. “Não tomei conhecimento. Vou conversar esta semana com o Roberto Campos”, disse o presidente.