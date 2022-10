Última Copa do Mundo de Messi: argentino toma decisão na carreira

Saiba qual será a última Copa do Mundo do atacante com a Seleção da Argentina

Notícia triste para o mundo do futebol. Em 2022, a Argentina enfrentará as seleções de Arábia Saudita, Polônia e México na fase de grupos no Catar e essa será a última Copa do Mundo de Messi. Em entrevista ao serviço de streaming Star + hoje, 6 de outubro, o craque argentino garantiu que vai se aposentar após 2022.

Qual vai ser a última Copa do Mundo de Messi?

Lionel Messi confirmou que 2022 será a última vez que disputará a Copa do Mundo da FIFA, o grande baile do futebol. A notícia pegou os torcedores de surpresa, já que marcará a aposentadoria do craque.

Na manhã desta quinta-feira, 6 de outubro, o jogador garantiu em entrevista ao serviço de streaming Star + que esta será a última vez na Copa do Mundo que entrará em campo para defender a Argentina. Vice-campeã em 2014, a seleção chega como favorita a brigar pelo troféu em ouro.

“Há um pouco de ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo. Sim, esta é minha última Copa do Mundo, com certeza. Me sinto bem, estou bem fisicamente. Em uma Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Todas as partidas são muito difíceis. Nem sempre os favoritos acabam vencendo. Não sei se somos os favoritos, mas a Argentina é sempre candidata por sua história.

Agora ainda mais pelo momento em que estamos, mas não somos os favoritos. Acho que há outros times que estão acima de nós.”

Em 2020, Messi esteve presente na conquista da Copa América contra o Brasil por 1 x 0, no Maracanã. Este foi o primeiro título de expressão do craque com a camisa azul e branca. Desde então, críticas rondavam o desempenho do jogador em campo e fora dele, por parte da torcida.

+ Vai ter brasileiro na F1 2023? Saiba quem vai representar o Brasil

Quantas Copas o Messi já jogou?

Lionel Messi já jogou quatro Copas do Mundo em sua carreira. O atleta do Paris Saint-Germain estreou em 2006, além de ser convocado também para os anos de 2010, 2014 e 2018 com a Argentina.

Em 2022, se tornará o argentino com mais participações em Copas do Mundo, ultrapassando até mesmo Diego Maradona e Javier Mascherano. Em 2014, Messi alcançou a final da Copa contra a Alemanha, com derrota por 1 x 0, com gol de Mario Gotze.

Em 2018, a Argentina foi eliminada nas oitavas de final para a França, campeã da edição. Em 2022, Messi já está praticamente confirmado.

Em todas as competições, Messi soma 19 jogos, atrás de Maradona com 21 e Mascherano com 20, também com chances de ultrapassar os companheiros.

Confira momentos da atuação de Messi na final da Copa de 2014.



+Fortuna de Tom Brady: qual é o patrimônio do marido da Gisele

Quantos gols tem o Messi tem na Copa do Mundo?

Entre as quatro edições de Copas que disputou, Lionel Messi marcou seis gols entre os 19 confrontos, segundo dados do portal Transfermarkt.

O argentino acertou a rede pela primeira vez em 16 de junho de 2006, na fase de grupos, contra a Sérvia. Depois só voltou a marcar em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, na fase de grupos com quatro gols, e por fim em 2018, um gol na fase de grupos na Rússia em 2018.

Neste momento é Gabriel Batistuta quem lidera o ranking de argentino com mais gols em Copa. Messi pode ultrapassar o companheiro de seleção se fizer quatro gols em 2022.

Leia também: Auxílio Brasil antecipado em outubro 2022: veja o novo calendário de pagamentos