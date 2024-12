Não perca essa oportunidade de assistir a um dos eventos mais esperados do ano e torcer pelos brasileiros no octógono!

Horário do UFC hoje (7/12): onde assistir Pantoja x Asakura ao vivo

O UFC 310, último evento numerado de 2024, acontece neste sábado, 7 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O destaque da noite é a defesa do cinturão peso-mosca pelo brasileiro Alexandre Pantoja contra o japonês Kai Asakura , ex-campeão do RIZIN.

Onde assistir o UFC hoje?

Os fãs brasileiros poderão acompanhar todas as lutas pelo UFC Fight Pass , plataforma de streaming oficial do evento, que transmite tanto o card preliminar (a partir das 20h), quanto o card principal (a partir das 00h), disponível por assinatura diretamente no site oficial.

O grande destaque da noite será a luta principal entre o brasileiro Alexandre Pantoja , campeão peso-mosca, e o japonês Kai Asakura , ex-campeão do RIZIN. O evento ainda contará com confrontos emocionantes, como o embate entre os invictos Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Garry , além da revanche entre os pesos-pesados ​​Ciryl Gane e Alexander Volkov .

Card completo do UFC hoje

Card Principal – Meia-noite no UFC Fight Pass

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja (56,4 Kg) x Kai Asakura (56,4 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Shavkat Rakhmonov (77,5 Kg) x Ian Machado Garry (77,5 Kg)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Ciryl Gane (111,3 Kg) x Alexander Volkov (115,4 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Bryce Mitchell (66,2 Kg) x Kron Gracie (65,5 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Nate Landwehr (65,9 Kg) x Doo Ho Choi (66,2 Kg)

Card Preliminar – 20 horas no UFC Fight Pass

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dominick Reyes (92,9 Kg) x Anthony Smith (94,1 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Vicente Luque (77,3 Kg) x Themba Gorimbo (77,5 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Movsar Evloev (65,9 Kg) x Aljamain Sterling (65,9 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Randy Brown (77,5 Kg) x Bryan Battle (79,3 Kg)*

Peso combinado (até 88,4 Kg): Chris Weidman (88,2 Kg) x Eryk Anders (87,5 Kg)

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Cody Durden (57,1 Kg) x Joshua Van (57,1 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Michael Chiesa (77,3 Kg) x Max Griffin (77,1 Kg)

Peso-leve (até 70,3 Kg): Clay Guida (70,3 Kg) x Chase Hooper (70,5 Kg)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu (107,2 Kg) x Lukasz Brzeski (106,1 Kg)

