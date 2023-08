Horário do UFC hoje e onde assistir a luta de Jéssica Andrade - 05/08

A brasileira Jéssica Andrade será protagonista na luta co-principal do UFC hoje, em Nashville, contra a americana Tatiana Suárez neste sábado, 05 de agosto, na categoria peso-palha. Com transmissão ao vivo, o UFC começa às 19h, horário de Brasília, com doze lutas no card.

Confira todas as lutas e a programação do UFC Nashville aqui.

Que horas é a luta de Jéssica Andrade no UFC hoje?

A luta de Jéssica Andrade contra Tatiana Suárez no UFC hoje não tem hora exata para começar. O Card Principal está programado para começar às 22h, horário de Brasília, e a disputa da brasileira será a penúltima da noite.

O torcedor deve sintonizar o UFC Fight Pass para assistir com exclusividade o evento neste sábado porque nenhuma emissora vai exibir as lutas. As primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas no UFC Brasil no Youtube e Facebook de graça.

CARD PRELIMINAR - a partir das 19h no UFC Fight Pass

CARD PRINCIPAL - a partir das 22h no UFC Fight Pass

O que esperar da luta de Jéssica Andrade e Tatiana?

A brasileira Jéssica Andrade, de 31 anos, entra no octógono para enfrentar a norte-americana Tatian Suárez, 32 anos, neste sábado no Card Principal do UFC hoje em Nashville, nos Estados Unidos.

Jéssica 'Bate-Estaca' é a ex-campeã peso-palha, enquanto Tatiana está invicta na liga. Esta será a terceira luta da brasileira no UFC, em busca de afastar a zica e quem sabe retomar o caminho até o cinturão. Jéssica vem de duas derrotas consecutivas para Erin Blanchfield, no peso-mosca, e Xiaonan Yan, no peso-palha, além de lesão.

Tatiana, por outro lado, é o grande nome da categoria, sem perder até aqui com nove triunfos. Ela é favorita e a décima colocada no ranking, por isso se ganhar sobe de lugar no ranking em busca da tão sonhada vaga na final até o cinturão.

Na realidade, Jéssica substituiu Vina Jandiroba, já que a outra brasileira está fora por conta de lesão no joelho.

Leia também:

Onde assistir a luta de Jake Paul no boxe hoje