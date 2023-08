Horário do UFC hoje em Boston e onde assistir o UFC 292 sábado (19/8)

O TD Garden, conhecido como a casa do Boston Celtics, em Massachusetts, será o palco do UFC 292 neste sábado, 19 de agosto, com duas disputas de cinturão. A brasileira Amanda Lemos enfrentará a chinesa Zhang Weili pelo título peso-palha. Na luta principal, Aljamain Sterling e Sean O'Malley brigarão pelo cinturão peso-galo.

Que horas começa o UFC 292 hoje?

As preliminares começam às 19h30 (horário de Brasília) e terá transmissão exclusividade do UFC Fight Pass, enquanto o card principal, com as lutas valendo cinturão, terão início às 23h e serão exibidas também no streaming para assinantes.

As três primeiras lutas do card preliminar no UFC 292 estarão disponíveis de graça no canal do UFC Brasil no Youtube em qualquer lugar do país. A luta não será exibida na Band.

O evento começa com a luta de Karine Silva e Maryna Moroz e termina com a briga por cinturão entre O'Malley e Sterling na madrugada.

Card Preliminar - a partir das 19h30 no UFC Fight Pass

Card Principal - a partir das 23h no UFC Fight Pass

Quem é Amanda Lemos?

O Brasil tem chances de título no UFC neste sábado com Amanda Lemos. A brasileira vai enfrentar a chinesa Zhang Weili, dona do cinturão peso-palha até 52,1 kg, em Boston na luta co-principal da noite. Dá para dizer que a vitória de Amanda será considerada uma 'zebra', já que a chinesa é a favorita.

Amanda, 36 anos, acumula oito vitórias por nocautes, três por finalização e oito triunfos no primeiro round, com 13 vitórias no total, duas derrotas e um empate técnico. Em novembro do ano passado ela venceu Marina Rodriguez e desde então soma três triunfos seguidos na liga de artes marciais.

Já a chinesa soma 23 vitórias na carreira, com duas derrotas e nenhum empate. Em novembro do ano passado ela faturou o cinturão da categoria ao ganhar de Carla Esparza, além de vencer Joanna Jedrzejczyk.

Quais são as lutas do UFC hoje?

Treze lutas compõem o UFC 292 neste sábado, em Boston. Além de Amanda Lemos, outros quatro brasileiros também entram no octógono: Pedro Munhoz, Gregory Rodrigues, Natália Silva e Karine Silva.

Card Principal - a partir das 23 horas

- Cinturão peso-galo: Aljamain Sterling x Sean O'Malley

- Cinturão peso-palha: Zhang Weili x Amanda Lemos

- Peso meio-médio: Neil Magny x Ian Machado-Garry

- Peso-galo: Da'Mon Blackshear x Mario Bautista

- Peso-galo: Marlon Vera x Pedro Munhoz

Card Preliminar - a partir das 19h30

- Peso-médio: Chris Weidman x Brad Tavares

- Peso-médio: Gregory Rodrigues x Denis Tiuliulin

- Peso-leve: Austin Hubbard x Kurt Holobaugh - Final TUF 31

- Peso-galo: Brad Katona x Cody Gibson - Final TUF 31

- Peso-médio: Andre Petroski x Gerald Meerschaert

- Peso-mosca: Andrea Lee x Natália Silva

- Peso-mosca: Karine Silva x Maryna Moroz

