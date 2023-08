UFC hoje vai passar na Band? Programação do UFC 292 (dia 19/8)

O UFC está de volta a Boston, nos Estados Unidos, com a edição 292 neste sábado, 19 de agosto, com duas disputas por cinturão, incluindo a probabilidade de título para o Brasil. O evento começa às 19h30, horário de Brasília, e segue até a madrugada com transmissão exclusiva na plataforma do Ultimate.

Band vai transmitir o UFC hoje?

Dona dos direitos de transmissão no Brasil, a Band decidiu não transmitir o UFC porque vai exibir outro evento de artes marciais no mesmo horário. Com isso, os dois cards serão exibidos exclusivamente para assinantes no UFC Fight Pass.

As três primeiras preliminares estarão disponíveis de graça no UFC Brasil no Youtube.

Na luta principal, o norte-americano Aljamain Sterling defende o título de Sean O'Malley, o número dois do ranking peso-galo. Sterling soma nove vitórias seguidas contra Petr Yan e Henry Cejudo, enquanto Sean estreia em lutas por cinturão no Ultimate, com 16 vitórias e só uma derrota.

A brasileira Amanda Lemos busca o seu primeiro título no UFC neste sábado justamente contra a dona do cinturão peso-palha Zhang Weili. Lemos tem sete vitórias e duas derrotas enquanto a chinesa tem onze vitórias por nocaute, oito por finalização e vem de vitória contra Carla Esparza em novembro do ano passado.

Como assistir o UFC no Fight Pass?

Quem é assinante do UFC Fight Pass por R$ 29,90 por mês ou R$ 298,80 no ano tem direito a todos os eventos do UFC ao vivo com narração e comentários em português, entrevistas e acesso ao arquivo de lutas. Dá para assistir no computador ou em qualquer dispositivo com acesso à internet.

Assim que o relógio marcar o início do UFC, verifica o passo a passo e aprenda como assistir as lutas do UFC na plataforma de Ultimate.

1) Acesse o site www.ufcfightpass.com.br, clique em 'Entrar' no menu superior indicado no canto direito da tela, e digite o login e a senha. No menu principal toque em 'Assista agora' e acompanhe o evento de artes marciais.

2) Baixe o aplicativo do Fight Pass, vá na opção 'Entrar' e digite o email e a senha de assinante. No menu principal clique em 'Assista agora' no horário indicado de início e assista como e onde quiser.

UFC hoje card completo

Com direito a disputa por cinturão, o UFC 292 tem 13 lutas na programação deste sábado em Boston, no estado de Massachusetts, entre o Card Preliminar e o Principal.

O Card Preliminar começa às 19h30, horário de Brasília, com a presença dos brasileiros Gregory Rodrigues, Natália Silva e Karine Silva. O Principal tem início às 23h, com Amanda Lemos e Pedro Munhoz.

Amanda vai brigar pelo cinturão peso-palha contra Zhang Weili.

