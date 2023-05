Na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a luta entre Jairzinho Rozenstruik e Jailton “Malhadinho” Almeida neste sábado promete agitar a noite do torcedor

Horário do UFC hoje em Charlotte: onde vai passar Rozenstruik x Almeida – 13/05

Diretamente de Charlotte, nos Estados Unidos, o UFC hoje traz a luta principal da noite entre Jairzinho Rozenstruik e Jailton "Malhadinho" Almeida neste sábado, 13 de maio. Com transmissão ao vivo, o UFC Charlotte começa às 13h, horário de Brasília, e segue até a noite com onze lutas na programação.

Além de Jailton, o evento tem outros três brasileiros neste sábado: Johnny Walker na luta co-principal, Douglas Silva e a estreante Tainara Lisboa.

Confira o guia completo do UFC abaixo para não perder nenhuma emoção das lutas.

Que horas é o UFC hoje em Charlotte

O Card Preliminar começa às 13h, horário de Brasília, com seis lutas em Charlotte, na Carolina do Norte. Dois brasileiros vão disputar a etapa neste sábado.

Mais tarde, o Card Principal começa às 16h (horário de Brasília), com brasileiro na luta principal da tarde.

CARD PRELIMINAR - 13h (horário de Brasília)

CARD PRINCIPAL - 16h (horário de Brasília)

Como assistir o UFC ao vivo?

Com exclusividade, o UFC hoje vai passar no UFC Fight Pass ao vivo para todos os estados do Brasil. Nenhuma emissora de televisão vai exibir o evento neste sábado.

A Bandeirantes não vai transmitir o UFC Charlotte hoje. A programação da emissora não consta o evento de artes marciais e por isso o torcedor não pode assistir em nenhum lugar do Brasil.

O Fight Pass está disponível apenas para assinantes. Acesse o site (welcome.ufcfightpass.com) e, por R$ 24,90 por mês ou R$ R$298.80, dá para assistir em qualquer lugar do Brasil.

O aplicativo pode ser acesso no computador, tablet, celular ou smartv.

Quais são as lutas de hoje?

Onze lutas estão na programação do UFC Charlotte neste sábado, diretamente dos Estados Unidos. Com a presença de quatro brasileiros, as disputas estão divididas em Preliminar e Principal.

Não tem disputa por cinturão, mas as lutas prometem grandes emoções.

CARD PRELIMINAR - a partir das 13h

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Matt Brown x Court McGee

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Karl Williams x Chase Sherman

Peso casado (até 63,5 Kg): Cody Stamann x Douglas Silva

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ji Yeon Kim x Mandy Böhm

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Bryan Battle x Gabe Green

Peso-galo (até 61,2 Kg): Jessica-Rose Clark x Tainara Lisboa

CARD PRINCIPAL - a partir das 16h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jairzinho Rozenstruik x Jailton Almeida

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Anthony Smith x Johnny Walker

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Daniel Rodriguez x Ian Machado Garry

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Carlos Ulberg x Ihor Potieria

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Tim Means x Alex Morono

