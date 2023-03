Horário do UFC hoje em San Antonio 2023: onde assistir a luta Vera x Sandhagen

Saiba como assistir e o horário do UFC hoje. Foto: Reprodução UFC Brasil no Youtube

Com exclusividade, o evento do UFC neste sábado só pode ser assistido no serviço de streaming por assinatura

Prepare-se para muita ação porque tem UFC hoje! O Texas será o palco do UFC San Antonio neste sábado, 25 de março, com a luta principal entre Marlon Vera e Cory Sandhagen na categoria peso-galo. O evento tem início às 17h30 (Horário de Brasília) com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Além do embate principal da noite, três brasileiros estão presentes na programação do UFC San Antonio neste fim de semana: Lucas Alexander, Daniel Lacerda e Vinicius Salvador. Não tem disputa por cinturão hoje.

Que horas vai ser o UFC hoje?

O Card Preliminar no UFC hoje começa às 17h30, horário de Brasília, em San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Mais tarde, o Card Principal tem início às 20h, horário de Brasília, com seis lutas seguindo até a madrugada.

No Texas, o horário do evento vai ser às 15h30, já que Brasília está 2 horas à frente da cidade norte-americana de San Antonio.

Próximo jogo do Corinthians é no Brasileirão e quem o timão enfrenta

Como assistir o UFC San Antonio hoje?

O UFC hoje tem transmissão exclusiva no UFC Fight Pass, serviço de streaming para assinantes. A plataforma de artes marciais vai transmitir o Card completo neste sábado em todo o Brasil. É necessário pagar a assinatura para ter acesso à tecnologia.

A BAND possui os direitos de transmissão do UFC, mas optou por não transmitir neste sábado. O evento não consta na programação da emissora.

As três primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas de graça no Youtube e Facebook do UFC Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

Quais são as lutas de hoje?

O UFC San Antonio é dividido em Card Preliminar e Principal. O primeiro traz cinco lutas, enquanto o segundo apresentará neste sábado seis embates no octógono mais famoso do planeta em diferentes categorias.

CARD PRELIMINAR - 17h30

Peso-pena (até 65,7 Kg): Daniel Pineda x Tucker Lutz

Peso-pena (até 65,7 Kg): Steven Peterson x Lucas Alexander

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Trevin Giles x Preston Parsons

Peso-mosca (até 56,7 Kg): CJ Vergara x Daniel Lacerda

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Victor Altamirano x Vinicius Salvador

CARD PRINCIPAL - 20h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Cory Sandhagen

Peso-galo (até 61,2 Kg): Holly Holm x Yana Santos

Peso-pena (até 65,7 Kg): Nate Landwehr x Austin Lingo

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Andrea Lee x Maycee Barber

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Manel Kape

Peso-médio (até 83,9 Kg): Chidi Njokuani x Albert Duraev

Leia também: Onde vai ser o primeiro jogo da final do Paulistão 2023?