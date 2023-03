Jogo do Brasil hoje vai passar na Globo? Como assistir (25/03/23)

A Seleção Brasileira tem amistoso pra cumprir neste sábado, 25 de março. Esta é a primeira vez que a equipe canarinho entra em campo após a eliminação na Copa do Mundo do Catar. Contra o Marrocos, o jogo do Brasil será realizado em Tanger, às 19h (Horário de Brasília). Agora, o torcedor quer saber como assistir de graça hoje.

A Globo vai transmitir o jogo do Brasil amistoso hoje?

Não, a Rede Globo não vai passar o jogo do Brasil e Marrocos hoje. A emissora não comprou os direitos de imagens do amistoso e por isso não pode transmitir o embate neste sábado.

No horário da partida, a Rede Globo vai exibir o jornal local entre afiliadas, diferente em cada região do país, além do capítulo inédito da novela "Vai Na Fé" na sequência.

No ano passado, a Globo exibiu a Copa do Mundo do Catar com exclusividade, além de amistosos e também os confrontos das Eliminatórias na América do Sul. Este ano, perdeu os direitos do jogos amigáveis.

Como assistir Brasil x Marrocos hoje?

O jogo será transmitido na BAND, na TV aberta para todo o Brasil, com narração de Sérgio Maurício e comentários de Craque Neto e Denílson. A emissora paulista negociou com a CBF e a empresa responsável pelas imagens e adquiriu com exclusividade os direitos de transmissão da Seleção Brasileira.

A ESPN, na TV paga, também comprou os direitos do amistoso. O canal está disponível em operadoras de televisão paga como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso ter a emissora de esportes na programação para assistir.

O amistoso começa às 19h, logo depois do Brasil Urgente. Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul acompanham a partir das 18h, horário local.

Como assistir amistoso do Brasil hoje online?

Além de acompanhar o jogo do Brasil na TV, também dá para curtir na internet. O canal do Galvão Bueno no Youtube, o site da Band e a plataforma Bandplay serão responsáveis pela transmissão neste sábado entre todos os estado do Brasil.

As três opções estão disponíveis de graça. Dá para sintonizar no site da emissora (band.uol.com.br) ou no Bandplay, além dos aplicativos para dispositivos móveis.

No caso do Youtube, dá para assistir na smartv.

Neymar vai jogar hoje?

O atacante Neymar não foi convocado para jogar o amistoso contra o Marrocos. O craque do PSG operou o tornozelo direito em março após sofrer lesão em confronto contra o Lille, no Campeonato Francês, este ano.

O clube francês anunciou a operação de Neymar e classificou a lesão como grave. A cirurgia seria para evitar novos problemas no físico do atleta brasileiro.

O técnico Ramon Menezes não convocou Neymar. Enquanto isso, Vini Júnior, Rodrygo e o atacante do Palmeiras, Rony, ganharam uma chance no amistoso da Seleção.

ESCALAÇÃO: Ederson; Emerson Royal, Militão, Ibañez, Alex Telles; Casemiro, Andrey, Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Júnior e Vitor Roque.

