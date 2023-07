Horário e onde assistir jogo da Bia Haddad em Wimbledon (06/7)

Tenista brasileira estreia nesta quinta-feira no torneio londrino da temporada

Após a vitória na estreia, Bia Haddad volta para a quadra na manhã desta quinta-feira, 06/07, para enfrentar a romena Jaqueline Cristian pela segunda rodada do simples feminino em Wimbledon, em Londres. O jogo da Bia Haddad é esperado para começar por volta das 09h30, horário de Brasília. Se perder, a brasileira será eliminada.

>> Premiação de Wimbledon 2023

Como assistir o jogo da Bia Haddad em Wimbledon

A partida entre Bia Haddad e Jaqueline Cristian em Wimbledon será transmitida nos canais ESPN 2 e SporTV 3 ao vivo para todo o país nesta quinta-feira, 6 de julho.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Nenhuma emissora aberta vai exibir o confronto de Wimbledon hoje. Quem tiver a assinatura do Star Plus pode acompanhar a retransmissão do jogo da Bia Haddad.

Horário: nove e meia da manhã

Local: Londres, na Inglaterra

Onde assistir o jogo da Bia Haddad hoje: ESPN 2, SporTV 3 e Star Plus

Saiba se Bia Haddad é parente de Fernando Haddad?

Qual é a chave de Bia no simples feminino?

De acordo com o chaveamento, Bia terá pela frente a romena Jaqueline Cristian na segunda rodada e, depois, poderá enfrentar grandes atletas na terceira rodada. Tudo vai depender do resultado dos confrontos.

PRIMEIRA RODADA:

Bia Haddad 2 x 1 Yulia Putintseva

SEGUNDA RODADA:

Bia Haddad x Jaqueline Cristian

TERCEIRA RODADA:

Bia Haddad x Sorana Cirstea ou Jelena Ostapenko

OITAVAS DE FINAL:

Bia Haddad x Viktoriya Tomova, Katie Boulter, Alize Cornet ou Elena Rybakina

Como funciona Wimbledon?

Disputado na grama, o torneio de Wimbledon é o terceiro Grand Slam da temporada. Nomes como DJokovic, Rafael Nadal, Iga Swiatek, Matteo Berrettini, Daniil Medvedev e Leylah Fernandez jogam a competição.

As categorias são simples masculino e feminino, duplas femininas, masculino e mistas, além de juvenil e cadeirantes em ambos os gêneros. A fase preliminar começa com os jovens tenistas, seguindo para a primeira rodada, segunda e terceira, além das oitavas de final, quartas, semifinal e a final.

Além do troféu, premiações em dinheiro são entregues aos competidores cada vez que avançam uma nova fase.