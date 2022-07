Horário treino livre F1 hoje ao vivo, GP de Silverstone 2022

Tem mais emoção vindo por aí na Fórmula 1. Prepare o coração torcedor e descubra a seguir qual é o horário treino livre F1 hoje. Os pilotos vão pisar fundo no acelerador para disputar os dois treinos nesta sexta-feira, 1º de julho, pelo Grande Prêmio da Inglaterra, no Circuito de Silverstone. Para não perder nenhum lance da disputa, descubra onde assistir o treino livre hoje e como funciona.

Qual é o horário treino livre F1 hoje?

Sexta-feira (01/07) – Horário treino livre F1 hoje

Treino livre 1 – 09h

Treino livre 2 – 12h

Sábado (02/07) – Horário treino livre F1 hoje

Treino livre 3 – 08h

Treino classificatório – 11h

Domingo (03/07) – Horário treino livre F1 hoje

GP de Silverstone – 11h

O treino livre da Fórmula 1 hoje vai começar às 09h, horário de Brasília, diretamente no Circuito de Silverstone, na cidade de Silverstone, na Inglaterra.

O segundo treino livre no Grande Prêmio de Silverstone tem início mais tarde, a partir do meio dia, 12h, pelo horário de Brasília.

Para assistir ao vivo, o torcedor deve sintonizar o canal do BandSports, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

O Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra, é a décima prova da temporada na Fórmula 1. O piloto Max Verstappen, da Red Bull, disputa a liderança do Mundial com Charles Leclerc, da Ferrari, em busca do segundo título de sua carreira.

Confira a seguir a programação completa do GP de Silverstone este fim de semana.

Circuito de Silverstone na Fórmula 1

Silverstone é, sem dúvidas, uma das pistas mais famosas da Fórmula 1. Não por menos, ela recebeu o primeiro Grande Prêmio do automobilismo de toda a história, além de receber também a rodada inaugural do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no dia 13 de maio de 1950.

Em 2022, o Grande Prêmio da Inglaterra exigirá dos pilotos 52 voltas no circuito de 5,891 quilômetros de Silverstone no domingo. Além disso, a pista também receberá três treinos livres e o classificatório no fim de semana.

Recebendo nomes como Maggotts, Becketts e Abbey, a pista de Silverstone possui 18 curvas ao todo, e é uma das mais temidas pelos pilotos como também a mais querida.

Ela foi construído em 1942 inicialmente como o aeródromo de Silverstone da RAF. Mais tarde recebeu a primeira prova da competição de carros. O recorde pertence ao piloto Max Verstappen, em 2020, no tempo de 1m27s097.

Quais pilotos vão correr nos treinos livres de sexta?

Todos os vinte pilotos da Fórmula 1 vão correr em Silverstone nesta sexta-feira, 1º de julho, pelos dois treinos livres da décima etapa.

Houve um burburinho sobre a possibilidade de Oscar Piastri correr pela Alpine nas pistas para os treinos. No entanto, a equipe desmentiu para a mídia da Fórmula 1 garantiu que os principais pilotos continuam em seus lugar neste fim de semana.

Com isso, Verstappen, Lewis Hamilton, Mick Schumacher e todos os outros pilotos estarão presentes.

Max Verstappen – Red Bull

Sergio Perez – Red Bull

Charles Leclerc – Ferrari

George Russell – Mercedes

Carlos Sainz – Ferrari

Lewis Hamilton – Mercedes

Lando Norris – McLaren

Valtteri Bottas – Alfa Romeo

Esteban Ocon – Alpine

Fernando Alonso – Alpine

Pierre Gasly – AlphaTauri

Kevin Magnussen – Haas

Daniel Ricciardo – McLaren

Sebastian Vettel – Aston Martin

Yuki Tsunoda – AlphaTauri

Zhou Guanyu – Alfa Romeo

Alexander Albon – Williams

Mick Schumacher – Haas

Lance Stroll – Aston Martin

Nicholas Latifi – Williams

