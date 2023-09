Horários GP da Itália 2023 da F1: como vai ser o fim de semana em Monza

Prêmio da Itália, a 14ª prova da temporada, contará com todos os 20 pilotos na pista

Max Verstappen está cada vez mais perto de conquistar o tricampeonato da F1, igualando-se a Ayrton Senna. O Grande Prêmio da Itália acontece neste fim de semana, entre 1º a 3 de setembro, no Circuito de Monza, com treinos livres, classificatório e a corrida, por isso veja a programação e onde assistir ao vivo.

Programação do GP da Itália na F1

O GP de Monza neste fim de semana terá três treinos livres, um classificatório para o grid de largada e a corrida no domingo, na Itália. Esta é a 14ª prova da temporada na Fórmula 1. Além do clima caloroso na pista entre os pilotos, a previsão do tempo em terras italianas também será quente.

O fim de semana na F1 começa na sexta-feira, 1º de setembro, com dois treinos livres onde os pilotos testam os pneus e as táticas com os engenheiros das equipes. O sábado traz o terceiro treino livre e o classificatório para determinar o grid de largada para a corrida de domingo.

A FIA e a Pirelli disponibilizarão os compostos C3 (pneu duro), C4 (pneu médio) e C5 (pneu macio).

Sexta-feira, 1 de setembro:

08h30 (de Brasília) - treino livre 1

12h (de Brasília) - treino livre 2

Sábado, 2 de setembro:

07h30 (de Brasília) - treino livre 3

11h (de Brasília) - treino classificatório

Domingo, 3 de setembro:

10h (de Brasília) - GP da Itália na F1

Conheça o Circuito de Monza

O Circuito de Monza, localizado em Monza, cidade ao norte de Milão, será o palco do Grande Prêmio da Itália neste fim de semana, a décima quarta prova da Fórmula 1 na temporada com 53 voltas no autódromo de 5.793 quilômetros.

O autódromo de Monza foi construído em 1922 com uma série de curvas inclinadas, apenas o terceiro do mundo, depois do Brooklands, no Reino Unido, e em Indianápolis, nos Estados Unidos. O circuito passou a realizar corridas de automobilismo, mas só entrou para o calendário da F1 em 1950, presente em todos os anos desde então.

Monza é a pista favorita dos apaixonados por Fórmula 1 por ser extremamente rápida, obrigando os pilotos a ligar o sinal de alerta entre as ultrapassagens. São 11 curvas no total, onde a série de paradas em chicanes apertadas dão um bom treino aos freios.

O recorde pertence ao brasileiro Rubens Barrichello, em 2004, com 1:21.046.

Como está a classificação de pilotos da Fórmula 1?

Max Verstappen está sobrando na classificação da Fórmula 1 com 138 pontos de diferença. O piloto da Red Bull caminha para o seu terceiro título mundial depois de ganhar em 2021, 2022 e agora em 2023 pelo terceiro ano consecutivo.

1) Max Verstappen (Red Bull) - 339 pontos

2) Sergio Perez (Red Bull) - 201 pontos

3) Fernando Alonso (Aston Martin) - 168 pontos

4) Lewis Hamilton (Mercedes) - 156 pontos

5) Carlos Sainz (Ferrari) - 102 pontos

6) Charles Leclerc (Ferrari) - 99 pontos

7) George Russell (Mercedes) - 99 pontos

8) Lando Norris (McLaren) - 75 pontos

9) Lance Stroll (Aston Martin) - 47 pontos

10) Pierre Gasly (Alpine) 37 pontos

11) Esteban Ocon (Alpine) - 36 pontos

12) Oscar Piastri (McLaren) - 36 pontos

13) Alexander Albon (Williams) - 15 pontos

14) Nico Hulkenberg (Haas) - 9 pontos

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 5 pontos

16) Zhoui Guanyu (Alfa Romeo) - 4 pontos

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 3 pontos

18) Kevin Magnussen (Haas) - 2 pontos

19) Logan Sargeant (Williams) - 0 pontos

20) Nyck De Vries (AlphaTauri) - 0 pontos

21) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) - 0 pontos

22) Liam Lawson (AlphaTauri) - 0 pontos

