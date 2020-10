Hugo Neneca: quem é o goleiro do Flamengo que virou xodó da torcida

Apesar da ausência de Diego Alves, afastado por lesão, o Flamengo mostrou que está bem servido de goleiro. Afinal, o jovem Hugo Souza, o Neneca, assumiu a titularidade da posição e rapidamente conquistou a torcida rubro-negra.

Com apenas 21 anos e 1,96 m de altura, Hugo Souza começou a se destacar como goleiro do Flamengo em meio ao surto de covid-19 que desfigurou o time com uma série de desfalques. Assim, ele aproveitou a oportunidade e, logo na estreia entre os profissionais, recebeu o prêmio de melhor em campo no empate contra o Palmeiras fora de casa.

Jovem goleiro conquista torcida

Aquele jogo contra o Palmeiras foi o primeiro de Hugo depois da morte do pai, seu grande incentivador para começar a carreira no futebol. Por isso, o jogador não escondeu a emoção depois da partida. Além disso, desde então, foram mais oito jogos como goleiro titular do Flamengo, e em nenhum deles o time saiu derrotado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Hugo só foi para o banco contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores, quando César assumiu a posição. Pelo Brasileirão, ele deu lugar a Gabriel Batista no clássico contra o Fluminense. No entanto, Hugo tem sido a primeira opção do técnico Domènec Torrent nos últimos jogos da liga nacional.

Com atuações seguras e defesas cruciais, Hugo fez a diretoria do Flamengo esfriar as buscas por um novo goleiro durante a ausência de Diego Alves. Por outro lado, os dirigentes voltaram seus esforços para a renovação da jovem promessa, que negocia a extensão do contrato e um aumento salarial. O curioso, no entanto, é que Neneca teve tudo para vestir a camisa do maior rival, o Vasco.

Goleiro do Flamengo revelado no Vasco

Aliás, foi no Vasco que Hugo Neneca se descobriu como goleiro. Afinal, durante seus primeiros testes no clube, o titular da posição faltou e ele pediu para agarrar. Deu certo, e ele logo se destacou. No entanto, sem receber a ajuda de custo, acabou saindo do clube. Em seguida, foi para a base do Flamengo. Quando chegou ao time rubro-negro, ele tinha apenas nove anos de idade.

No Flamengo, o jovem goleiro conquistou a Copa São Paulo de futebol júnior em 2018. Assim, com apenas 19 anos, foi chamado para a seleção brasileira principal antes mesmo de estrear nos profissionais. Tite o convocou para treinar antes dos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, em 2018. Hugo também fez parte do time brasileiro que disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2019, mas não jogou.

Hugo já estava entre os profissionais durante as campanhas vitoriosas no Brasileirão e na Libertadores de 2019. No entanto, era a terceira ou a quarta opção de Jorge Jesus para a posição. Dessa forma, ele teve que esperar até setembro de 2020 para fazer sua estreia oficial. Mas não decepcionou, e atualmente é o favorito da torcida para ser o goleiro titular do Flamengo.

Situação de Hugo no Flamengo

Dono da camisa 45, Hugo Souza é um dos quatro goleiros à disposição do elenco profissional do Flamengo em 2020. Como Diego Alves se recupera de uma lesão no joelho, Neneca aproveitou a chance e vem levando vantagem na concorrência com César e Gabriel Batista.

Pouco antes de sua estreia nos profissionais, Hugo recebeu uma proposta de empréstimo para defender o Boavista, de Portugal. Mas o Flamengo rejeitou o acordo, e o empresário do atleta, o ex-jogador André Bahia, soltou o verbo contra o clube. Segundo o agente, o rubro-negro não tinha “projeto nenhum” para a carreira do goleiro.

Em seguida, Hugo finalmente ganhou sua chance e e firmou na posição. No entanto, a diretoria do Flamengo anunciou nesta segunda-feira (26) a renovação do contrato de Diego Alves, que acabaria em dezembro de 2020. Agora, o camisa 1 tem vínculo com o clube por mais dois anos.

Assim, a tendência é que Neneca volte para o banco depois que Diego Alves voltar de lesão. Por outro lado, a diretoria também já trabalha na renovação contratual e valorização salarial de Hugo Souza. Dessa forma, o jovem goleiro ainda poderá dar muito mais alegrias à torcida do Flamengo.