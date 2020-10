Com dezenas de desfalques por covid-19 e lesões, os jogadores da base do Flamengo ganharam espaço no time titular e fizeram bonito

Base do Flamengo: conheça as principais promessas rubro-negras

Com dezenas de desfalques por covid-19 e lesões, os jogadores da base do Flamengo ganharam espaço no time titular e fizeram bonito. Afinal, nos jogos contra Palmeiras e Independiente del Valle, mais da metade da escalação era formada por garotos. Ainda assim, o time conseguiu um empate no Allianz Parque e uma goleada sobre o time equatoriano no Maracanã.

Depois que o Flamengo teve 19 jogadores com testes positivos para covid-19, o jogo contra o Palmeiras quase não aconteceu. Até o técnico Domènec Torrent foi afastado, e o auxiliar Jordi Guerrero teve que recorrer à base para colocar o time em campo. Para muitos, era uma vitória certa para o Palmeiras. Mas o rubro-negro não só conseguiu o empate, como teve chances para vencer a partida.

Enquanto Pedro e Arrascaeta resolveram lá na frente, a defesa sub-20 do Mais Querido deu conta do recado e fez jus ao slogan “craque, o Flamengo faz em casa”. Mesmo com jogadores que nunca tinham atuado entre os profissionais, a base rubro-negra mostrou sua força também na vitória por 4 a 0 sobre o Independiente del Valle.

Destaques da base do Flamengo

Assim, o Flamengo descobriu jovens promessas que se tornaram reforços para a sequência da temporada, dando a impressão de que ficou ainda mais forte após superar o surto de covid-19. Veja a seguir os garotos do Ninho que se destacaram e devem ganhar mais chances nos próximos jogos.

Hugo Souza

Em seu jogo de estreia nos profissionais do Flamengo, o goleiro de 21 anos fechou o gol contra o Palmeiras e foi eleito o melhor da partida. Hugo Souza também teve boa atuação na goleada sobre o Independiente del Valle. Ele foi campeão da Copa São Paulo de juniores e seu talento já tinha chamado a atenção do técnico Tite, que o convocou para treinar com a seleção brasileira antes de amistosos em 2018.

Natan

Outro estreante que se destacou no “jogo da discórdia” contra o Palmeiras foi o zagueiro Natan, de 19 anos. Aliás, depois das boas atuações, o Flamengo tratou de acertar a renovação de contrato com a promessa. Natan chegou ao Flamengo em 2017, como lateral. Deslocado para a zaga, assumiu a faixa de capitão e participou da conquista do Brasileirão Sub-20 em 2019.

Gabriel Noga

O defensor de 18 anos formava a dupla de zaga com Natan na base do Flamengo. Sua estreia nos profissionais foi ao lado do companheiro, e logo em uma partida crucial pela fase de grupos da Libertadores. Assim como Natan, Noga teve uma atuação segura contra o Independiente del Valle. Ele tem contrato com o rubro-negro até 2024 e foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira em 2019.

Otávio

Titular contra o Palmeiras, o zagueiro de 18 anos assumiu a vaga na defesa titular de última hora, depois que Gabriel Noga também testou positivo para covid-19. Ainda assim, Otávio ganhou elogios, mas não jogou contra o Del Valle porque não está inscrito na Libertadores. Ele chegou ao Flamengo em 2016 e participou da campanha do título do Brasileirão sub-17 em 2019.

Ramon

O lateral-esquerdo de 19 anos já tinha aparecido entre os profissionais do Flamengo durante o Campeonato Carioca, ainda som o comando de Jorge Jesus. Assim, nos jogos contra Palmeiras e Del Valle, jogou como veterano. Importante na proteção à zaga, também mostrou desenvoltura no apoio ao ataque. Não à toa, o Valladolid, time espanhol de Ronaldo Fenômeno, já mostrou interesse em contratar Ramon. Mas o lateral tem contrato até 2024, com multa rescisória de 50 milhões de euros.

Guilherme Bala

O atacante de 19 anos participou da jogada do gol contra o Palmeiras e também teve fôlego para ajudar a marcar a saída de bola do adversário. Revelado pelo Madureira, Guilherme Bala chegou à base do Flamengo em 2019 e brilhou na conquista do Brasileirão sub-20. Assim, ainda no Carioca deste ano, Jorge Jesus já havia aproveitado o talento do jovem atacante.

Lincoln

Mais badalado e com mais experiência entre os profissionais, o atacante de 19 anos fez a sua estreia nos profissionais com apenas 16, em 2017. Ele já tem seis gols com a camisa rubro-negra, e o último deles foi contra o Del Valle, pela Libertadores. Presença constante nas convocações das seleções de base, Lincoln pode ser emprestado ao Grupo City para jogar no Troyes, da França.

Lázaro

Artilheiro na campanha vitoriosa no último Brasileirão sub-17 e destaque da seleção brasileira no Mundial da categoria, o atacante de 18 anos é uma das joias mais cobiçadas da base do Flamengo. Afinal, o PSG já teria demonstrado interesse na promessa. No entanto, sua multa rescisória é de cerca de 80 milhões de euros.