Jogo da Bia Haddad: horário da estreia no Australian Open 2023

Após ter a estreia suspensa devido à forte onda de calor e chuva no país, o jogo de Bia Haddad no Australian Open vai ser na madrugada de terça para quarta-feira, 18 de janeiro, a partir das 23h25 (horário de Brasília). O jogo pode sofrer atraso já que serão muitos confrontos em horários próximos.

A partida é válida pela primeira rodada do simples feminino no Australian Open diante da espanhola Nuria Párrizas Díaz. A estreia de Bia estava marcada para a manhã de terça-feira, 17 de janeiro, no horário do Brasil. No entanto, com a forte onda de calor e a chuva no país a organização do evento teve de adiar a partida.

Bia é a jogadora número 14 do ranking mundial do tênis. Ela se classificou na competição e agora vai jogar a primeira fase da competição para brigar pela vaga na final e consequentemente o título da categoria.

Segundo o portal GE, Bia e Nuria se enfrentaram 3 vezes, com duas vitórias para a espanhola e uma para a brasileira.

Além do jogo de Bia Haddad hoje, outros embates também foram adiados. O forte calor no país foi um dos principais motivos, já que a quadra é aberta.

Onde assistir Bia Haddad no Australian Open 2023?

O torneio de tênis Australian Open com Bia Haddad tem transmissão exclusiva dos canais ESPN e a plataforma de streaming Star +, disponível em todos os estados do Brasil ao vivo.

Os canais ESPN estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, ou seja, é preciso ser assinante para assistir a programação da emissora. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para adquirir o sinal.

Para quem não tem a TV paga dá para acompanhar no Star +, plataforma de streaming para assinantes. O serviço está disponível no site ou aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Beatriz Haddad x Nuria Párrizas Díaz

Categoria: Primeira rodada do Simples feminino

Data: Madrugada de terça para quarta-feira, 18 de janeiro

Horário: a partir das 23h25 (Horário de Brasília)

Como funciona o Grand Slam?

Primeiro Grand Slam de tênis na temporada, o Australian Open é disputado entre as categorias de simples masculino e feminino, mistos, duplas masculinas, femininas e mistas, juniores, cadeirantes, cadeira de rodas e lendas masculinas e femininas.

Cada categoria tem o seu formado de confronto e números de participantes. O simples masculino e feminino é a principal categoria do torneio, com 128 competidores, 16 qualificados e 8 pela repescagem em melhor de cinco sets. O sorteio do Australian Open, com os principais atletas sendo cabeças de chave, define o chaveamento.

São três rodadas no simples, onde os vencedores avançam para as oitavas de final. Depois, vem a semifinal e a grande final da competição em cada categoria.

Os prêmios e troféus também são diferentes para cada categoria.

