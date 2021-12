Jogos de hoje: programação de sábado e onde assistir ao vivo – 25/12

Neste sábado de Natal, 25 de dezembro de 2021, uma programação diferente com esportes dos mais variados e sem futebol acontece durante todo o dia no internacional para o torcedor acompanhar. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje ao vivo para assistir, todos no horário de Brasília.

Jogos de hoje, sábado, e onde assistir ao vivo

Os principais campeonatos de futebol no Brasil chegaram ao fim, onde apenas as competições regiões e os torneios internacionais continuam em todo o vapor. Dessa maneira, preparamos uma programação completa com horários, eventos e onde assistir ao vivo cada um deles para você não perder nada.

No entanto, é importante ressaltar que neste sábado apenas outros esportes como basquete e boxe estarão disponíveis para assistir ao vivo.

NBA – Jogos de hoje ao vivo

Atlanta Hawks x New York Knicks – 14h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Boston Celtics x Milwaukee Bucks – 16h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Golden State Warriors x Phoenix Suns – 19h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers – 22h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Dallas Mavericks x Utah Jazz – 00h30 – ESPN, Star + e NBA League Pass

NCAA Futebol Americano

Ball State x Georgia State – 16h30 – ESPN 2

NFL – Jogos de hoje ao vivo

Green Bay Packers x Cleveland Browns – 18h30 – Fox Sports e Star +

Arizona Cardinals x Indianapolis Colts – 22h15 – Fox Sports

Boxe – Jogos de hoje ao vivo

Vito Mielnick Jr x Nicholas DeLomba – 22h – ESPN 2

