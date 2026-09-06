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Kimi Antonelli vence GP da Itália: italiano quebra jejum de 60 anos em Monza

GP da Itália: Antonelli vence a corrida em casa largando da 19ª posição após uma pilotagem sensacional

Escrito por Anny Malagolini
Kimi Antonelli vence GP da Itália Kimi Antonelli ganha GP da Itália
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Kimi Antonelli protagonizou uma das maiores recuperações da temporada 2026 da Fórmula 1 e venceu neste domingo (6) o Grande Prêmio da Itália, disputado no circuito de Monza. O piloto da Mercedes largou apenas na 19ª posição, mas avançou pelo pelotão e terminou no lugar mais alto do pódio diante da torcida italiana.

A prova foi marcada por momentos de tensão desde as primeiras voltas. Um grave acidente envolvendo Charles Leclerc provocou a interrupção da corrida com bandeira vermelha e exigiu reparos na barreira de proteção do circuito.

Antes da paralisação, George Russell havia assumido a liderança ao ultrapassar Pierre Gasly. Leclerc, por sua vez, sofreu o acidente na última curva após perder o controle do carro e bater em alta velocidade. Apesar da força do impacto, o piloto conseguiu deixar o carro sem ferimentos.

A interrupção durou cerca de 30 minutos. Na relargada, os pilotos puderam trocar os pneus, o que alterou completamente a estratégia da prova. Russell manteve a primeira posição, enquanto Max Verstappen avançou para terceiro. Lewis Hamilton também ganhou posições e chegou a ocupar a quarta colocação.

Antonelli foi o grande destaque do reinício. O italiano rapidamente ganhou posições e, poucas voltas depois, já aparecia entre os primeiros colocados. Na 13ª volta, ultrapassou um dos carros da McLaren e assumiu a terceira posição.

Antonelli ganha vantagem com estratégia

A disputa pela liderança continuou intensa ao longo da corrida. Russell e Antonelli trocaram posições, enquanto Verstappen também permaneceu próximo dos líderes.

Na volta 29, a Mercedes aproveitou a entrada do Safety Car Virtual para colocar Antonelli nos boxes. O piloto recebeu pneus médios novos e voltou à pista na sexta posição. A estratégia, porém, funcionou.

Com pneus mais novos, Antonelli passou a recuperar terreno rapidamente. Na volta 37, já estava novamente em segundo lugar, atrás de Russell. Nas voltas finais, a diferença entre os dois Mercedes diminuiu, enquanto os pneus de Russell apresentavam sinais de desgaste.

Antonelli chegou à zona de ultrapassagem e tentou assumir a liderança na volta 49. A primeira investida terminou com o italiano escapando para a brita, mas ele conseguiu retornar à pista sem abandonar a prova.

Pouco depois, veio a segunda tentativa. Na volta 50, Antonelli conseguiu ultrapassar Russell e assumiu definitivamente a liderança do GP da Itália.

Resultado do GP da Itália

Kimi Antonelli cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido por George Russell, também da Mercedes. Max Verstappen completou o pódio pela Red Bull.

Lando Norris terminou em quarto, depois de ultrapassar o companheiro Oscar Piastri na última volta. Piastri ficou em quinto, enquanto Lewis Hamilton terminou a corrida na sexta posição. Pierre Gasly, que havia largado na pole, foi o sétimo.

Com a vitória em Monza, Antonelli amplia sua vantagem na liderança do campeonato e transforma o Grande Prêmio da Itália em um dos momentos mais marcantes de sua temporada.

Resultado do GP da Itália de Fórmula 1:

  1. Kimi Antonelli – Mercedes
  2. George Russell – Mercedes
  3. Max Verstappen – Red Bull
  4. Lando Norris – McLaren
  5. Oscar Piastri – McLaren
  6. Lewis Hamilton – Ferrari
  7. Pierre Gasly
  8. Arvid Lindblad
  9. Franco Colapinto
  10. Yuki Tsunoda

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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