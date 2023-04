Las Vegas: UFC hoje vai passar na BAND? Como assistir (29/04/23)

Neste sábado, 29 de abril, Song Yadong e Ricky Simon disputam a luta principal do UFC hoje em Las Vegas, na categoria peso-galo. O evento começa às 17h30 (Horário de Brasília) e segue até a madrugada. Saiba onde vai passar o UFC Vegas 72 na televisão.

Nenhuma das onze lutas neste sábado vale cinturão. No entanto, três brasileiros estão distribuídos entre o Card Preliminar e o Principal: Caio Borralho, Rodolfo Vieira e Marcos Pezão.

A BAND vai transmitir o UFC hoje?

A BAND vai transmitir na TV aberta o Card Principal do UFC hoje. A programação começa às 20h, horário de Brasília, exibido para todos os estados do Brasil.

O UFC Fight Pass, serviço de streaming da liga em artes marciais, é responsável por exibir o Card Preliminar e o Principal neste sábado. O valor mais barato sai por R$ 29,90 por mês, enquanto o anual é R$ 298,90.

Dá para assistir o Fight Pass no computador, celular, tablet ou smartv. As primeiras lutas no Card Preliminar estarão disponíveis de graça no Youtube e Facebook do UFC Brasil.

CARD PRELIMINAR : a partir das 17h30 (UFC Fight Pass e Youtube)

: a partir das 17h30 (UFC Fight Pass e Youtube) CARD PRINCIPAL: a partir das 20h (BAND e UFC Fight Pass)

Veja a programação completa do UFC hoje.

Como assistir a luta online?

Além de acompanhar na televisão, dá para assistir o UFC hoje também na internet. De graça, a transmissão da Bandeirantes estará disponível no site (band.uol.com.br) e também no Bandplay.

As primeiras lutas do Preliminar serão exibidas também de graça no Youtube e Facebook do UFC Brasil, por isso fique atento em seu relógio.

Para ver a programação completa é só sintonizar o UFC Fight Pass. Mas lembre-se que é preciso ser cliente do serviço de streaming.

