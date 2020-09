Com duas bolas rebatidas por Muriel, Flamengo vence clássico diante do Fluminense por 2 a 1 e encosta na liderança do Brasileirão

Com duas bolas rebatidas por Muriel, Flamengo vence clássico diante do Fluminense por 2 a 1. Partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão e encosta na liderança do campeonato. Com o resultado, o Flamengo empata em pontos com o Internacional no campeonato, ambos com 17, entretanto, os gaúchos seguem à frente por seis gols de vantagem.

Como foi o primeiro tempo?

Buscando a superioridade numérica no setor de meio-campo, o Fluminense promoveu mudanças para enfrentar o Flamengo. Pelos lados, Fernando Pacheco ganhou a vaga de Marcos Paulo, bem com Wellington Silva seguiu na equipe após boa partida contra o São Paulo no fim de semana. Nenê jogando entre os zagueiros do Flamengo; Dodi Yuri e Michel Araújo buscavam barrar os homens de meio do rubro-negro.

Pelo Flamengo, Domènec Torrent promoveu Gabigol na vaga de Pedro no ataque, ao passo que Thiago Maia ganhou a vaga de William Arão na volância da equipe. Diego ganhou oportunidade, uma vez que Michael retornou ao banco de reservas.

Gerson e Thiago Maia responsáveis pela qualidade na saída de bola. Diego ocupava-se de realizar a transição entre ataque e defesa, fazendo a bola fazer chegar a Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, no ataque.

Logo aos oito minutos, após Muriel rebater cabeçada de Arrascaeta, Filipe Luís aproveitou a sobra para colocar o Flamengo em vantagem, nesta que foi a primeira chegada efetiva dos rubro-negros.

Passadas as tentativas iniciais do Fluminense em ‘fazer número’ no setor de meio-campo. Com Dodi, Yuri, Michel, assim como Fernando Pacheco e Wellington que caracterizavam um 4-5-1. Apenas com Nenê à frente, o Flamengo passou a controlar as ações da partida.

Em uma primeira etapa com equilíbrio de posse de bola, está 54 por cento do tempo com o Flamengo, bem como 46 por cento com o Fluminense, o Flamengo chegou ao segundo gol. Aos 34, assim como no primeiro TENTO, Gabigol aproveitou a nova rebatida de Muriel para ampliar a vantagem do Flamengo.

Como foi o segundo tempo?

Na volta do intervalo, Fernando Pacheco deu lugar a Fred, na tentativa de um Fluminense mais vertical. Desse modo, o tricolor buscava as bolas alçadas na área Flamenguista. Com o avanço dos mandantes, Everton Ribeiro, Arrascaeta tinham liberdade para avançarem ao ataque, assim como aproveitar os espaços na defesa adversária.

Sem muitas chances claras, em uma segunda etapa bastante movimentada e franca, Digão descontou já aos 46 minutos e deu números finais ao jogo. Fluminense 1 x 2 Flamengo.

Próximos jogos do Flamengo

No próximo domingo (13), às 18h, o Flamengo visita o Ceará, bem como na quinta-feira (17) vai ao Equador onde enfrenta o Independiente Del Valle pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores.