Que horas começa o jogo do Brasil hoje: transmissão na Globo na Copa 2022

Já classificada para as oitavas, a Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 02 de dezembro, apenas para carimbar o seu passaporte como o líder no grupo G na Copa do Mundo. Com início às 16h (horário de Brasília), o jogo do Brasil hoje vai ser contra Camarões na terceira rodada, direto do Estádio Lusail. Onde assistir e todos os detalhes o torcedor confere no texto.

Que horas começa o jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Direto do Estádio Lusail, no Catar, o jogo do Brasil hoje vai ser transmitido às 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do país ao vivo.

No Catar, a partida terá início às 22h. Como o país árabe está 6 horas à frente dos brasileiros, será possível observar o céu escuro durante a transmissão. A decisão se dá pelo fato do forte calor no Catar, mesmo durante o inverno.

Torcedores que estão nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha devem prestar atenção nas diferenças de horários.

O Estádio Lusail será também o palco da final da Copa, marcada para 18 de dezembro.

Que horas vai ser: 16h (horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail

Arbitragem: Ismail Elfath

Temperatura: 30 / 28ºC

Como assistir ao jogo do Brasil hoje?

O torcedor pode assistir ao jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo na Globo (tv aberta) e também no SporTV (canal pago). Nas plataformas, a partida estará disponível no GloboPlay, portal GE, FIFA+ e no canal do Casimiro, todas as opções gratuitas.

GLOBO

O canal exibirá a partida entre Camarões e Brasil para todos os torcedores do Brasil, é só sintonizar. Como manda a tradição, Galvão Bueno vai narrar o embate ao lado dos comentaristas Ana Thais Matos, Junior, Roque Junior e Paulo César de Oliveira.

SPORTV

Ao torcedor que gosta de acompanhar na TV fechada, é só ligar no SporTV, disponível entre as operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Aqui, é Milton Leite quem narra ao lado de Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

PORTAL GE

Para o torcedor que não estará em casa e gosta de comodidade, é só acessar o portal GE (www.ge.globo.com) e acompanhar tudo de graça.

GLOBOPLAY

A plataforma retransmite o sinal da Globo de graça. Não é preciso ser assinante para acompanhar todas as emoções da Copa do Mundo este ano. Depois de entrar no site (www.globoplay.globo.com) é só cadastrar a Conta Globo, clicar em "Agora na TV" e assistir.

FIFA+

Outra opção também gratuita e muito simples é o FIFA Plus, novo serviço de streaming oficial, grande novidade da entidade de futebol

Ao entrar no site (www.fifa.com) basta se inscrever com nome, data de nascimento e mail de maneira gratuita.

CANAL DO CASIMIRO

Ao torcedor que é fã do Casimiro, maior streamer do Brasil, basta sintonizar no canal do jornalista tanto no Youtube como também na Twitch. A plataforma não cobra nada e dá para assistir tanto no celular, computador, tablet como também na smartv.

Escalação do Brasil para o jogo de hoje

Com Neymar e Danilo machucados, o técnico Tite precisa de soluções para as oitavas de final. No jogo desta sexta-feira, deverá utilizar reservas em campo contra Camarões já que já está classificado.

O elenco brasileiro deverá contar com Rodrygo, Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli na parte da frente, enquanto o goleiro Ederson, do Manchester City, ficará guardando as redes. Já na defesa, Dani Alves, Militão, Alex Teles e Bremer guardam as posições.

Daniel Alves vai entrar em campo com a braçadeira.

De acordo com GE, a escalação do Brasil vai ser: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

O brabo tá impossível! 😎💪 Teve Rolé do Canarinho até no deserto do Qatar! 🏜️🇶🇦 O melhor mascote do mundo tá aproveitando tudo que pode. 😂 Vem ver como foi! pic.twitter.com/d4SOYJCuX8 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 30, 2022

Oitavas de final da Copa do Mundo no Catar

A rodada desta sexta-feira vai definir os últimos dois confrontos das oitavas de final na Copa do Mundo do Catar, realizada em novembro e dezembro de 2022.

O Brasil está classificado, mas busca a vitória nesta sexta para confirmar a liderança no grupo. O elenco poderá enfrentar Portugal, Coreia do Sul, Uruguai ou Gana, dependendo do resultado na última rodada.

Confira os confrontos das oitavas já definidos até aqui.

SÁBADO (03 de dezembro):

Holada x Estados Unidos

Horário: 12h (horário de Brasília)

Estádio Internacional Khalifa

Argentina x Austrália

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio Ahmad Bin Ali

DOMINGO (04 de dezembro):

França x Polônia

Horário: 12h (horário de Brasília)

Estádio Al Thumama

Inglaterra x Senegal

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio Al Bayt

SEGUNDA-FEIRA (05 de dezembro):

Japão x Croácia

Horário: 12h (horário de Brasília)

Estádio Al Janoub

1º G x 2º H

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio 974

TERÇA-FEIRA (06 de dezembro):

Marrocos x Espanha

Horário: 12h (horário de Brasília)

Estádio Cidade da Educação

1º H x 2º G

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio Lusail

