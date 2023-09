Luta do Cigano hoje: onde vai passar Junior Cigano x Fabrício Werdum - 08/09

Não apenas o clima da Flórida, mas a luta do Cigano e Fabrício Werdum também vai ser quente nesta sexta-feira, 8 de setembro, no octógono do Gamebred Bareknuckle MMA em Jacksonville. Depois de 15 anos da primeira luta, os brasileiros protagonizam uma revanche. Com início às 21h (de Brasília), saiba onde assistir o evento ao vivo.

Onde vai passar a luta do Cigano x Fabrício Werdum hoje

A luta do Junior Cigano e Fabrício Werdum no MMA será transmitida no Combate, na TV paga, para todo o país nesta sexta-feira. Quem é assinante do Combate de maneira avulsa pode ver o evento de artes marciais no aplicativo ou no site ao vivo.

As duas primeiras lutas do Gamebred Bareknuckle MMA serão exibidas no www.combate.com, no canal Combate do Youtube e no Facebook de graça, não precisa se cadastrar ou pagar por isso.

Em 2008, Cigano e Werdum se enfrentaram no UFC 90, com vitória de Cigano por nocaute.

Luta do Cigano x Fabrício Werdum

Sexta-feira, 8 de setembro a partir das 21h (horário de Brasília) em Jacksonville, na Flórida

Transmissão ao vivo do Combate

O que é o Gamebred Bareknuckle MMA?

O Gamebred Bareknuckle é um evento de MMA onde os atletas se enfrentam no octógono sem luvas, diferente do UFC, a liga profissional de artes marciais, onde os competidores podem contar com o artefato nas mãos para evitar lesões e cortes.

O evento é organizado pelo ex-lutador americano Jorge Masvidal, responsável pelo nocaute mais rápido da história da liga contra Ben Askren, no UFC 239. O 'Gamebread', seu apelido, coleciona 20 anos de carreira e mais de 50 lutas. Em abril deste ano ele decidiu se aposentou após a derrota para Gilbert Durinho, em Miami, nos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, a segunda edição do Gamebred Bareknuckle terá a disputa entre brasileiros Junior Cigano e Fabrício Werdum como a luta principal da noite.

Programação de lutas hoje

Além da luta entre Junior Cigano e Fabrício Werdum, outros sete confrontos também estão na programação do Gamebred Bareknuckle de MMA nesta sexta-feira, na Flórida. Não há mais brasileiros no evento, Cigano e Fabrício são os únicos representantes do país.

Diferente do UFC, o evento propõe para os atletas a luta sem luvas, ou seja, aumentando o impacto de socos, chutes e golpes durante o embate. Handersson Ferreira, em entrevista ao GE, garantiu que o público vai à loucura justamente pelo fato das lutas ficarem mais acirradas e emocionantes.

Em diferentes categorias, os atletas participaram da pesagem e também da entrevista coletiva. Assim como o UFC, os participantes também tem que seguir regras de pesos.

