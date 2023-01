Luta do Glover Teixeira no UFC hoje vai passar na BAND? Confira onde assistir

Luta do Glover Teixeira no UFC hoje vai passar na BAND? Confira onde assistir

Em disputa por cinturão na categoria meio-pesado, o brasileiro Glover Teixeira entra no octógono para enfrentar o norte-americano Jamahal Hill neste sábado, 21 de janeiro, pelo UFC 283, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Mas a luta de Glover Teixeira vai passar na BAND hoje? Saiba onde assistir a disputa entre os atletas e todas as informações.

O brasileiro busca reconquistar o título da categoria. Sete meses atrás, ele perdeu para o tcheco Jiri Prochazka.

+ Confira o Card Completo do UFC 283 AQUI.

Disputa do Glover Teixeira vai passar na BAND hoje?

A luta de Glover Teixeira contra Jamahal Hill no UFC hoje não vai passar na BAND. A emissora só transmite o Card Preliminar neste sábado pela TV aberta.

Com início programado para meia noite, horário de Brasília, quem vai transmitir o Card Principal vai ser o UFC Fight Pass, serviço de streaming por assinatura disponível para o apaixonado por MMA.

Todas as disputas no octógono mais famoso serão transmitidas também na plataforma de streaming. Basta sintonizar para curtir ao vivo.

Valendo o cinturão do meio-pesado, a luta está programada para cinco rounds.

Preliminares às 19h30 - UFC Fight Pass

- UFC Fight Pass Card Preliminar às 22h - BAND e UFC Fight Pass

- BAND e UFC Fight Pass Card Principal às 00h - UFC Fight Pass

Como assistir no UFC Fight Pass?

Para ter acesso ao UFC Fight Pass, o torcedor precisa se tornar assinante da plataforma de streaming. Todas as lutas, desde a fase preliminar até o Card Principal no UFC 283 serão transmitidas diretamente do Rio de Janeiro.

O torcedor que já é assinante deve acessar a sua conta principal no site (ufcfightpass.com.br) ou em qualquer aparelho conectado à internet como o aplicativo para celular, smartv, tablets, videogames e plataformas de streaming.

Os dispositivos que aceitam o UFC Fight Pass são Android, iOS, Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, Chromecast, Roku e LG Smart TV.

Para se tornar assinante basta acessar o site, clicar em "assine" e escolher o pacote que deseja. Os valores vão de R$ 29,90 mensal ou R$ 298,80 anual (o mesmo que R$ 24,90 por mês).

No UFC Fight Pass, a narração é em português com a participação de André Azevedo e comentários de Rodrigo Minotauro, Demian Maia e Carlão Barreto.

Onde assistir a luta do Deiveson Figueiredo hoje?

A luta entre Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno vai passar no UFC Fight Pass, com início programado para meia noite (Horário de Brasília), na madrugada de sábado para domingo.

O brasileiro disputa o cinturão peso-mosca até 56,7 kg no Rio de Janeiro, no Brasil, na noite deste sábado com cinco rounds. Na pesagem, Deiveson mostrou uma banana para o mexicano, relembrando o caso de racismo que sofreu de um dos técnicos de Brandon Moreno, Marcelo Rojo.

Na ocasião, Rojo teria feito postagens de cunho racista contra o brasileiro.

Relembre os melhores momentos de Deiveson.



LEIA TAMBÉM

Daniel Alves é casado com quem? Conheça a esposa do jogador

Quem está na semifinal da Copinha 2023: data e horários dos jogos