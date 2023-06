Luta do Vettori x Cannonier no UFC hoje ao vivo: horário e onde assistir - 17/06

Las Vegas, também conhecida como a cidade do pecado, recebe o UFC hoje com a luta principal da noite entre Marvin Vettori e Jared Cannonier, na categoria peso-médio. Neste sábado, 17 de junho, o evento começa às 20h, horário de Brasília, e segue até a madrugada com doze lutas.

O UFC Vegas 75 traz cinco representantes brasileiros: Joaquim Silva, Lucas Almeida, Nikolas Motta, Alessandro Costa e Gabriella Fernandes.

A luta principal está prevista para cinco rounds, enquanto as demais duram três.

Que horas é o UFC hoje em Las Vegas

O Card Preliminar começa às 20h, horário de Brasília, e tem transmissão exclusiva no UFC Fight Pass, serviço de streaming para assinantes. As primeiras lutas serão exibidas de graça no Youtube e Facebook do UFC Brasil.

O Card Principal tem início às 23h, transmitido no Fight Pass. Por mês, o torcedor deve desembolsar R$ 29,90 ou R$ 298,80 o plano anual.

CARD PRELIMINAR - a partir das 20h (UFC Fight Pass)

Duelo entre Vettori x Cannonier é destaque

A luta entre Marvin Vettori e Jared Cannonier, na categoria peso-médio, será a atração do UFC Vegas 75 neste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O italiano Vettori é o terceiro colocado no ranking, conhecido por pressionar os adversários e pelo volume de golpes no octógono. Segundo dados do portal UFC Brasil, Vettori acertou mais de 100 golpes em três das suas últimas seis lutas.

Cannonier, por outro lado, é o quarto do ranking peso-médio. Porém, o lutador norte-americano passou pelo peso-pesado e peso meio-pesado no UFC. O profissional tem uma vitória em três categorias diferentes. Além de Conor McGregor, Cannonier é também o único lutador a nocautear rivais em três divisões diferentes.

Quais são as lutas do UFC para hoje?

Doze lutas serão disputadas neste sábado, 17 de junho, no UFC Vegas 75. Sem briga por cinturão, o encontro de Marvin Vettori e Jared Cannonier promete muita ação e emoção.

Confira a programação completa do UFC hoje.

CARD PRELIMINAR - a partir das 20h

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jimmy Flick x Alessandro Costa

Peso-galo (até 61,2 Kg): Kyung Ho Kang x Christian Quiñonez

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Carlos Hernandez x Denys Bondar

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tereza Bleda x Gabriella Fernandes

Peso-galo (até 61,2 Kg): Daniel Argueta x Ronnie Lawrence

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Zac Pauga x Modestas Bukauskas

CARD PRINCIPAL - a partir das 23h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Jared Cannonier

Peso-leve (até 70,3 Kg): Arman Tsarukyan x Joaquim Silva

Peso-médio (até 83,9 Kg): Armen Petrosyan x Christian Leroy Duncan

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Lucas Almeida

Peso-leve (até 70,3 Kg): Manuel Torres x Nikolas Motta

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Nicolas Dalby x Muslim Salikhov

