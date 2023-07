Horário do UFC hoje em Las Vegas: card de lutas UFC 290 (08/7)

Tem disputa por cinturão no UFC hoje, 08 de julho diretamente da T-Mobile Arena, em Las Vegas. Alexander Volkanovski, campeão peso-pena, vai defender o título contra o campeão interino Yair Rodriguez. O evento começa às 19h, horário de Brasília, e segue até a madrugada.

A luta co-principal também vale cinturão. O campeão peso-mosca Brandon Moreno entra no octógono para defender o seu título contra o brasileiro Alexandre Pantoja.

Além de Alex, outros dois brasileiros também vão disputar hoje: Denise Gomes e Vitor Petrino.

Onde assistir o UFC hoje em Las Vegas

O UFC Fight Pass transmite o card completo a partir das 19 horas, horário de Brasília, com exclusividade para todo o país. Não consta na programação da Bandeirantes o UFC hoje, não dá para assistir em nenhum canal.

As primeiras lutas poderão ser acompanhadas no Youtube e Facebook do UFC Brasil.

O Card Preliminar começa às 19h, horário de Brasília. A programação apresenta oito lutas em diferentes categorias direto de Las Vegas.

Mais tarde, o Card Principal terá início às 23h, com duas lutas por cinturão.

CARD PRELIMINAR - 19h (UFC Fight Pass)

Alexander Volkanovski e Yair Rodriguez disputam cinturão

A luta principal da noite, valendo cinturão na categoria peso-pena, traz o australiano Alexander Volkanovski e o mexicano Yair Rodriguez. A disputa promete ser intensa do começo ao fim, em luta prevista para cinco rounds.

Alexander é o atual campeão dos penas. Considerado um dos melhores do UFC, ele tem dez vitórias consecutivas na categoria, a maior sequência da competição, atrás de Max Holloway, com 13. O australiano defendeu cinco cinturões e conseguiu mantê-los. Seus golpes podem ser fatais contra o oponente.

Do outro lado, o mexixano Yair promete estragar a noite do australiano. Ele conseguiu o cinturão interino, mas quer a vitória completa para se glorificar na categoria pena e ser campeão linear. O lutador é muito bom com os chutes e possui uma variedade de golpes para aplicar contra o seu rival no octógono. Os golpes também são potentes.

De acordo com dados do site UFC oficial, confira os dados dos competidores.

Alexander Volkanovski - UFC HOJE

Precisão de golpes: 56,6%

Golpes significativos por minuto: 6,35

Defesa de quedas: 69,2%

Cartel: 25-2

Yair Rodriguez - UFC HOJE

Golpes significativos por minuto: 4,78

Defesa de quedas: 63,8%

Cartel: 16-3

Card completo UFC 290 hoje

Treze lutas completam o UFC hoje em Las Vegas pela temporada. Duas lutas valem cinturão em diferentes categorias, além da participação de três brasileiros entre o card.

Confira a programação deste sábado no UFC.

CARD PRELIMINAR - a partir das 19h

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Robbie Lawler x Niko Price

Peso casado (até 58,9 Kg): Tatsuro Taira x Edgar Chairez

Peso-palha (até 52,1 Kg): Yazmin Jauregui x Denise Gomes

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jimmy Crute x Alonzo Menifield

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Vitor Petrino x Marcin Prachnio

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cameron Saaiman x Terrence Mitchell

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Shannon Ross x Jesus Aguilar

Peso-leve (até 70,3 Kg): Kamuela Kirk x Esteban Ribovics

CARD PRINCIPAL - a partir das 23h

Cinturão peso-pena (até 65,7 Kg): Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Alexandre Pantoja

Peso-médio (até 83,9 Kg): Robert Whittaker x Dricus du Plessis

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jalin Turner x Dan Hooker

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Val Woodburn

