Lutas do UFC hoje ao vivo e onde assistir neste sábado (01/07/23)

Saiba quais são as lutas deste fim de semana no UFC e como assistir ao vivo

O UFC hoje vai pegar fogo! Las Vegas, a cidade do pecado, será o palco da luta principal entre Sean Strickland e Abus Magomedov na categoria pesos-médios, neste sábado, 1º de julho, pelo UFC Vegas 76 na temporada. Saiba o horário e como assistir o UFC hoje ao vivo.

Os lutadores medirão forças neste sábado em duelo acirrado. Não vale cinturão, mas como é a luta principal a previsão é de cinco rounds. As demais são em três.

O UFC Vegas 76 contará com oito brasileiros: Ariane Lipski, Melissa Gatto, Ismael Bonfim, Brunno Ferreira, Joanderson Brito, Karol Rosa, Elves Oliveira e Luana Carolina.

Que horas é o UFC hoje em Las Vegas?

O Card Preliminar começa às 17h, horário de Brasília, no UFC Apex, em Las Vegas. A programação traz seis lutas em diferentes categorias.

Mais tarde, o Card Principal começa às 20h, horário de Brasília, seguindo até a madrugada com seis lutas também, totalizando doze neste sábado.

A luta principal da noite traz o norte-americano Sean Strickland, atual sétimo colocado no ranking de peso-médio, e o russo Abus Magomedov, que busca o reconhecimento na categoria. O encontro promete, já que coloca frente a frente um veterano e um novato, mas conhecido pela quarta vitória mais rápida em uma estreia do UFC na história.

BAND vai transmitir o UFC Vegas 76?

A Band transmite na TV aberta o UFC neste sábado ao vivo e de graça para todo o Brasil. Também é possível assistir no UFC Fight Pass, plataforma de streaming.

Mais cedo, o Card Preliminar será exibido apenas no Fight Pass para assinantes, enquanto as primeiras lutas serão transmitidas de graça no Youtube e Facebook do UFC Brasil.

No UFC Fight Pass, o valor por mês é de R$ 29,90 ou R$ 298,90 plano anual. Acesse o site, faça o cadastro e escolha qual é o melhor plano ao seu bolso.

Quais são as lutas de hoje no UFC?

Doze lutas estão na programação deste sábado, em Las Vegas, divididas em Card Preliminar e Principal. Não tem briga por cinturão, mas as apostas estão altas.

Confira a agenda completa do UFC hoje.

CARD PRELIMINAR - a partir das 17h

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Lee x Rinat Fakhretdinov

Peso-pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Westin Wilson

Peso-pena (até 65,7 Kg): Yana Santos x Karol Rosa

Peso-leve (até 70,3 Kg): Guram Kutateladze x Elves Oliveira

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ivana Petrovic x Luana Carolina

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexandr Romanov x Blagoy Ivanov

CARD PRINCIPAL - a partir das 20h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Sean Strickland x Abus Magomedov

Peso-leve (até 70,3 Kg): Damir Ismagulov x Grant Dawson

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Max Griffin x Michael Morales

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ariane Lipski x Melissa Gatto

Peso-leve (até 70,3 Kg): ​​​​​Ismael Bonfim x Benoit Saint Denis

Peso-médio (até 83,9 Kg): Brunno Ferreira x Nursulton Ruziboev

