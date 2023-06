Luta de Charles do Bronx no UFC hoje: horário e onde vai passar ao vivo - 10/06

Luta de Charles do Bronx no UFC hoje: horário e onde vai passar ao vivo – 10/06

Tem luta por cinturão no UFC hoje! A brasileira Amanda Nunes enfrenta Irene Aldana neste sábado, 10 de junho, em busca do cinturão peso-galo. Na luta co-principal Charles do Bronx disputará contra Beneil Dariush no peso-leve, diretamente de Vancouver, no Canadá. O evento começa às 20h (Horário de Brasília).

Além de Amanda e Charles, o UFC hoje terá também a brasileira Maria Oliveira.

Charles perdeu o cinturão em outubro do ano passado. Agora, ele tenta retomar o caminho das vitórias e quem sabe uma nova oportunidade de reconquistar o título da divisão peso-leve.

Como assistir a luta de Charles do Bronx no UFC hoje

O UFC Fight Pass transmite com exclusividade o UFC hoje, incluindo a luta de Charles do Bronx. O evento começa às 20h, horário de Brasília, mas a disputa do brasileiro e Beneil Dariush só acontecerá na madrugada.

A Bandeirantes não transmite o evento neste sábado.

Streaming pago, o Fight Pass está disponível por R$ 24,90 por mês ou R$ R$298.80/ano. Acesse o site (ufcfightpass.com.br) e escolha o pacote de acordo com o seu bolso.

As primeiras lutas do Card Preliminar serão exibidas de graça no Youtube e Facebook do UFC Brasil.

CARD PRELIMINAR - a partir das 20h (UFC Fight Pass)

- a partir das 20h (UFC Fight Pass) CARD PRINCIPAL - a partir das 23h (UFC Fight Pass)

Charles do Bronx tenta retomar cinturão

A luta entre Charles do Bronx e Beneil Dariush neste sábado, pela categoria peso-leve, não vale cinturão, mas será tão importante quanto para o brasileiro. Charles perdeu o título da divisão em outubro do ano passado para Islam Makhachev, no UFC 280.

Quase oito meses depois, ele volta para o octógono em busca de vitórias para disputar novamente o cinturão. Em abril deste ano, do Bronx sofreu com lesão e teve que cancelar a sua participação no UFC 288 contra Beneil. Recuperado, renovado e 100% confiante, Charles volta para o octógono neste sábado.

Ele terá um forte adversário pela frente.

Quais são as lutas de hoje?

O UFC 289 em Vancouver, no Canadá, apresenta onze lutas entre o Card Preliminar e Principal. Três brasileiros estão na programação deste sábado.

Apenas a luta principal vale cinturão.

CARD PRELIMINAR - a partir das 20h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Nassourdine Imavov x Chris Curtis

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Miranda Maverick x Jasmine Jasudavicius

Peso-galo (até 61,2 Kg): Aiemann Zahabi x Aoriqileng

Peso-pena (até 65,7 Kg): Kyle Nelson x Blake Bilder

Peso-mosca (até 56,7 Kg): David Dvorak x Steve Erceg

Peso-palha (até 52,1 Kg): Diana Belbita x Maria Oliveira

CARD PRINCIPAL - a partir das 23h

Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Amanda Nunes x Irene Aldana

Peso-leve (até 70,3 Kg): Charles Oliveira x Beneil Dariush

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Mike Malott x Adam Fugitt

Peso pena (até 65,7 Kg): Dan Ige x Nate Landwehr

Peso-médio (até 83,9 Kg): Marc-Andre Barriault x Eryk Anders

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

Leia também:

Final da Champions 2023: em qual estádio será a decisão entre Inter e City