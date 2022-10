MLB: onde assistir o jogo dos Astros x Yankees hoje? Canal e horário – 19/10

Na noite desta quarta-feira, Houston Astros e New York Yankees se enfrentam pelo primeiro jogo da final na Liga Americana na MLB, com início às 20h30 (Horário de Brasília). O confronto vai ser no Minute Maid Park, em Houston, com transmissão ao vivo na TV. Saiba onde assistir o jogo dos Astros hoje ao vivo.

No time do Yankees o destaque fica com Aaron Judge, enquanto no Astros o líder é Yordan Alvarez.

Onde assistir o jogo dos Astros x Yankees hoje ao vivo

O jogo do Astros e Yankees hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, às 20h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Responsável pelos direitos de imagem da MLB, o canal da ESPN é o único a transmitir todos os jogos de beisebol na temporada para o Brasil. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir no Star +, plataforma de streaming da Disney. Disponível por aplicativo no celular, tablet, computador e smartv, basta sintonizar com e-mail e a senha de usuário para acessar todo o conteúdo da plataforma.

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Minute Maid Park, em Houston, no Texas

TV: ESPN 4

Online: Star +

Fase final da MLB na temporada

As equipes de Houston Astros e New York Yankees se enfrentam pela terceira vez nos últimos seis anos na ALCS, a American League Championship Series, final da Liga Americana em espécie de playoffs em melhor de sete. Nesta etapa, os dois vencedores da American League Division Series jogam.

De um lado, o elenco do Texas venceu o Seattle Mariners na ALDS, enquanto Yankees venceram os Cleveland Guardians.

São até sete jogos nesta etapa final, onde quem completar quatro ou cinco primeiro avança para a próxima fase. O vencedor do embate entre Astros e Yankees vai enfrentar ganhador de Philadelphia Phillies ou San Diego Padres.

Confira o calendário de jogos entre Astros x Yankees na fase final.

Jogo 1: Quarta-feira, 19 de outubro às 20h30 (horário de Brasília)

Jogo 2: Quinta-feira, 20 de outubro às 20h30 (horário de Brasília)

Jogo 3: Sábado, 22 de outubro às 18h (horário de Brasília)

Jogo 4: Domingo, 23 de outubro às 20h (horário de Brasília)

Jogo 5*: Segunda-feira, 24 de outubro às 17h (Horário de Brasília)

Jogo 6: Terça-feira, 25 de outubro às 19h (Horário de Brasília)

Jogo 7: Quarta-feira, 26 de outubro às 20h30 (Horário de Brasília)

Como funciona a MLB?

Para que você consiga entender, é necessário começar do zero. MLB significa Major League Baseball, trata-se de uma liga profissional norte-americana de beisebol nos Estados Unidos e Canadá.

Trinta equipes disputam a MLB, onde são quinze na Liga Nacional e quinze na Liga Americana. Primeiro, as equipes jogam a temporada regular, chegando em até 162 partidas para cada elenco. As partidas de beisebol são bastante conhecidas por durarem horas, tamanha complexidade.

Com o fim da temporada regular, os classificados avançam para a fase pós-temporada. O campeão de cada divisão avança, enquanto os dois times de melhor campanha disputam o Wild Card, uma espécie de mata-mata.

Daí, a série definita na final da Liga Americana e Nacional começa até chegarmos aos dois vencedores na temporada. Por fim, os campeões de cada lado se enfrentarão na final, chamada de World Series.

