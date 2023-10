Na Globo? Onde vai passar a luta do Whindersson Nunes hoje - 14/10

Whindersson Nunes confirmou a sua participação na pesagem e até entregou um buquê de flores para "My Mate Nate", adversário do brasileiro na luta deste sábado, 14 de outubro, em Manchester. O evento MF & DAZN X Séries: The Prime Card traz a disputa inédita entre youtubers com transmissão a partir das 15h (De Brasília) ao vivo.

Transmissão ao vivo luta do Whindersson Nunes hoje no boxe

A luta do Whindersson Nunes no boxe não vai passar no Combate ou na TV Globo hoje. A emissora não tem os direitos de transmissão e por isso não pode exibir a luta neste sábado. Só a plataforma DAZN é que vai transmitir a programação ao vivo para todo o país.

O evento terá início às 15h, mas a luta do Whindersson Nunes contra "My Mate Nate" está programada para começar às 15h37, horário de Brasília, em Manchester, na Inglaterra. O duelo em que o brasileiro e o americano vão medir forças faz parte do card principal do MF & DAZN X Séries, com a participação de Logan Paul, KSI e Tommy Fury.

Tanto Whindersson como 'My Mate Nate' chegam para o duelo deste sábado após derrota para King Kenny, no torneio de boxe profissional High Stakes, em julho e agosto deste ano. O americano foi derrotado nas quartas de final, enquanto o brasileiro caiu na semifinal.

Quais são os dispositivos compatíveis com a DAZN?

O aplicativo DAZN pode ser sincronizado nos dispositivos móveis da Apple e Android, tablets, videogames como o Playstation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X|S, e plataformas de TV e streaming Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Roku, aparelhos smartv da LG, Sony, Samsung, Panasonic, Toshiba, Hisense, Phillips, Vizio, Vestel e Sharp.

Se preferir, pode simplesmente sincronizar a sua conta no www.dazn.com pelo navegador do computador. No celular, baixe o aplicativo DAZN no Android ou iOS de graça e insira a sua conta de assinante.

Quantas lutas têm Whindersson Nunes no boxe?

Whindersson é apenas um novato no mundo do boxe, com quatro lutas em seu cartel, três profissionais e uma amadora. Em 2018, o humorista do Piauí se viu em um momento muito delicado com a depressão. Foi aí que observou no esporte uma oportunidade de lutar contra a árdua doença que enfrentava.

O que começou como uma válvula de escape e até um apoio para a depressão, tornou-se trabalho. Whindersson gostou de praticar o boxe e, desde então, tem se dedicado cada vez mais aos ringues, mostrando o passo a passo dos treinos e toda a preparação nas redes sociais.

Um ano depois, em 2019, Whind foi chamado para participar de uma luta contra Mário, no ''New Champions'', projeto de boxe amador. O humorista ganhou a disputa e foi aí que ganhou o gás necessário para seguir em sua jornada esportiva. Em 2022, após a pandemia, o piauiense foi desafiado por Popó, ídolo e campeão mundial.

Aquela que se tornou a primeira luta profissional de Whindersson Nunes terminou em empate. Em abril deste ano participou do torneio profissional de boxe High Stakes, onde venceu o polonês Filipek nas quartas de final, mas perdeu para o britânico King Kenny.

Agora, é a hora de disputar a sua quinta luta no profissional contra MyMateNate, o maior youtuber da Tailândia, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 13 milhões de inscritos no Youtube.

Quanto Whindersson vai ganhar pela luta?

Infelizmente, os valores da premiação em dinheiro para cada participante do MF & DAZN X Séries: The Prime Card não foram revelados. No entanto, o jornal inglês Daily Mail revelou que Tommy Fury irá faturar uma taxa de £ 1.1 milhão (o mesmo que R$ 6 milhões) pela luta principal contra KSI.

KSI é proprietário da empresa Misfits Boxing, o responsável pelo grande evento deste sábado. O influenciador e rapper está disposto e levar entretenimento para o público, mesmo que isto custe muito em seu bolso.

Os valores envolvendo as outras lutas, como a de Whindersson, não foram divulgadas. Em abril deste ano, o piauiense não faturou nenhum valor ao ganhar de Filipek, pelo High Stakes, porque o torneio de boxe premiou apenas o campeão masculino e feminino com US$ 200 mil, o equivalente a R$ 1 milhão na cotação da época.

Em 2022, quando Whindersson e Popó se enfrentaram, os dois dividiram a bolada de R$ 12 milhões, além das cotas de pay-per-view e patrocínios, de acordo com informações do portal Super Lutas. Em entrevista ao podcast ‘Flow Sport Club’, o ídolo confirmou que a luta deveria ser em dezembro daquele ano, fora do país, com recompensa de aproximadamente 6 milhões de reais.

