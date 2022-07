Nadal em Wimbledon 2022 hoje: onde assistir e horário (02/07)

Tenista espanhol disputa a terceira fase com o italiano Lorenzo Sonego neste sábado

Tem Nadal em Wimbledon 2022 hoje! Na manhã deste sábado, 2 de julho, o tenista enfrenta o italiano Lorenzo Sonego pela terceira fase do torneio de tênis na grama, a partir das 12h (horário de Brasília), na Inglaterra. O confronto promete muita rivalidade mas principalmente qualidade. Saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

O Wimbledon é o terceiro Grand Slam da temporada no tênis. Nadal venceu o Australian Open e o Roland Garros.

Nadal em Wimbledon 2022 hoje: onde assistir?

Onde assistir Nadal em Wimbledon 2022 hoje: ESPN 2, SporTV 3, Globo Play e Star +

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Os canais ESPN 2 e SporTV 3 transmitem o jogo de Rafael Nadal em Wimbledon 2022 hoje, sábado, em todo o país a partir das 12h (horário de Brasília), diretamente de Londres, na Inglaterra.

Sem transmissão na televisão aberta, os canais são os únicos meios de assistir ao confronto do tênis hoje. Tanto ESPN como SporTV só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil.

Para o torcedor que não pode assistir na TV, os serviços de streaming Globo Play e Star +, somente para assinantes na plataforma, disponibilizam a transmissão pelo celular, tablet ou computador.

Leia também:

Chaveamento de Rafael Nadal em Wimbledon 2022

Campeão do Australian Open e Roland Garros, Rafael Nadal tem se saído muito bem em Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada 2022.

Na primeira fase, o espanhol passou pelo argentino Fernando Cerúndolo, enquanto na segunda rodada derrotou o lituano Ricardas Berankis por três sets a um, de maneira extremamente confiante em quadra.

Agora, na terceira fase, tem um grande desafio. O italiano Lorenzo Sonego passou pelo norte-americano Denis Kudia, jovem de muita habilidade em quadra. Por isso, os dois tenistas estão propensos até as glórias da vitória na competição.

Se Nadal avançar da terceira fase, vai enfrentar o francês Richard Gasquet ou o holandês Botic van de Zandschulp nas oitavas de final de Wimbledon.

Rafael Nadal x Lorenzo Sonego (1)

Richard Gasquet x Botic van de Zandschulp (2)

Vencedor do 1 x Vencedor do 2 – OITAVAS DE FINAL WIMBLEDON

Premiação de Wimbledon 2022

A organização do torneio de Wimbledon já anunciou os valores da premiação. Este ano, um aumento significativo foi dado para os tenistas, de forma que os profissionais terão de se esforçar mais ainda para buscarem a quantia em dinheiro.

Os campeões do simples feminino e masculino embolsam 2 milhões de libras cada, o total de R$ 12.235.600. No ano passado, o valor entregue aos vencedores foi de £ 1,700,000.

Os finalistas recebem 6 milhões de reais na cotação de junho e julho de 2022, com a derrota fazendo-os embolsarem o total de R$307 mil.

Além disso, os campeões do Grand Slam também levam para a casa o belo troféu.