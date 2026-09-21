NFL hoje: onde assistir ao jogo Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes e os Chiefs recebem os Colts no domingo à noite; veja como assistir ao jogo, além das últimas probabilidades e nossa previsão.

O Kansas City Chiefs receberá o Indianapolis Colts no jogo hoje, dia 20. Esta será a segunda partida consecutiva dos Chiefs em horário nobre; na semana passada, eles derrotaram o Denver Broncos no jogo de segunda à noite. Os Colts, com campanha de 0-1, perderam para o Baltimore Ravens na primeira semana da temporada.

Os Chiefs tiveram um início de temporada praticamente perfeito, atropelando o rival de divisão Denver Broncos e conquistando uma vitória por 31 a 10. Kenneth Walker III teve uma atuação monstruosa, Patrick Mahomes mostrou uma mobilidade surpreendente em seu retorno após a lesão no ligamento cruzado anterior, e a defesa anulou completamente Bo Nix e o restante do ataque de Denver. Parecia um anúncio de que os Chiefs estão, de fato, de volta à ativa.

Os Colts, por sua vez, foram massacrados pelo Baltimore Ravens , sofrendo uma derrota por 41 a 23 em casa, em um jogo que não foi tão equilibrado quanto o placar final sugere. Eles foram dominados tanto pelo ar quanto pelo chão, e seu ataque aéreo teve dificuldades para engrenar enquanto Daniel Jones se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles.

Será que os Chiefs vão começar a temporada com duas vitórias seguidas, ou os Colts vão estragar seus planos? Descobriremos em breve. Antes de analisarmos alguns confrontos importantes de cada lado do campo, veja como você pode assistir ao jogo.

Assistir Chiefs x Colts

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Os Colts terminaram a partida de estreia contra os Ravens com apenas 251 jardas totais e uma média de apenas 4,7 jardas por jogada. Isso está muito longe da eficiência que demonstraram durante a parte da temporada em que Jones era o titular no ano passado.

Descrito pela maioria dos observadores durante o período de treinos como estando totalmente saudável, Jones não demonstrou isso na Semana 1. Ele completou 19 de 31 passes para 166 jardas, um touchdown e uma interceptação, além de sofrer dois sacks. Correu com a bola apenas uma vez, para quatro jardas. Pareceu ter dificuldades para lançar a bola para as laterais do campo, errando o alvo em várias ocasiões. Conectou-se com Alec Pierce em quatro passes completos para 61 jardas, aproveitando as poucas oportunidades de Pierce em campo, mas o jogo aéreo, de resto, foi completamente neutralizado.

Enquanto isso, os Chiefs anularam completamente o jogo aéreo dos Broncos na noite de segunda-feira. Bo Nix pareceu totalmente perdido, terminando a partida com 17 passes completos em 28 tentativas, para 131 jardas, um touchdown e uma interceptação, além de sofrer quatro sacks e conseguir apenas três corridas para duas jardas. O calouro dos Chiefs, Mansoor Delane, interceptou Jones na terceira jogada da noite e, embora não tenha jogado mais devido a uma lesão no ombro, a secundária não sentiu a sua falta.

Como era de se esperar, o Indianapolis correu com a bola com algum sucesso através de Jonathan Taylor . Taylor correu 19 vezes para 98 jardas e dois touchdowns, com uma média de 2,3 jardas antes do contato e 2,8 jardas após o contato por tentativa, de acordo com a Tru Media, forçando quatro tackles perdidos ao longo do caminho. Ele mostrou seu desempenho habitual contra uma linha defensiva bastante forte, mesmo que ainda sentisse a falta de Nnamdi Madubuike no meio da linha defensiva.

Se o jogo aéreo de ambos os times se parecer com o da Semana 1, os Colts terão muita dificuldade no domingo à noite. Os times adversários vão reforçar a defesa contra o jogo terrestre e desafiar Jones a vencê-los até que ele prove que consegue, e talvez até mesmo depois disso. Será necessário um esforço sobre-humano de Taylor para impulsionar o ataque de Indianápolis.

Os Chiefs deram um soco na cara dos Broncos. Kenneth Walker III teve sete corridas só na primeira campanha ofensiva e terminou a noite com 23 carregadas para 173 jardas e um touchdown — uma corrida de 60 jardas que transformou uma quarta descida para uma jarda em uma pontuação e o jogo em uma goleada. Walker quebrou incríveis 14 tackles e teve uma média de mais de 7,7 jardas após o contato por carregada, de acordo com a Tru Media.

Enquanto isso, Derrick Henry dominou a defesa dos Colts na Semana 1. Ele terminou a partida com 24 corridas para 144 jardas e três touchdowns. Quebrou vários tackles e teve uma média de mais de 4,3 jardas por corrida após o contato. Ao contrário de Walker, ele também ganhou uma boa quantidade de jardas antes do contato, com uma média de 1,67 jardas por corrida, comparada a -0,26 jardas por corrida de Walker. Isso é em parte uma estatística de running back, mas também sugere que a linha ofensiva de Baltimore estava dominando a linha defensiva de Indianápolis.

Infelizmente, os Colts também foram massacrados pelo ar na Semana 1, com Lamar Jackson completando 17 de 25 passes para 324 jardas e um touchdown de 54 jardas para Zay Flowers . A maior parte desse estrago aconteceu antes do intervalo, quando Flowers estava saudável, mas a defesa secundária mostrou sinais de fragilidade, o que poderia ser um problema para a defesa de Lou Anarumo, especialmente na longa recepção e corrida de Flowers. Além disso, tanto Flowers quanto Mark Andrews ficaram completamente livres em alguns momentos.