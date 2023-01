Veja a publicação do jogador de vôlei do Cruzeiro. Foto: Reprodução Divulgação/FIVB

O que Wallace do Vôlei falou do Lula? Veja a polêmica

Wallace do Vôlei, jogador da Seleção Brasileira e do Sada Cruzeiro, criou polêmica após publicar na noite de segunda-feira, 30 de janeiro, uma enquete perguntando aos 353 mil seguidores se daria um tiro na cara do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A publicação foi apagada, mas a imagem trazia o campeão olímpico em um clube de tiro com uma caixinha de perguntas, um recurso disponível da plataforma para interagir com os fãs.

Um dos seguidores então pergunta: "Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?". Como resposta, o jogador sugere a questão: "Alguém faria isso" ao lado de um emoji de carinha de anjo.

O jogador foi criticado na web e os seguidores cobraram posicionamento do Sada Cruzeiro, clube em que atua.

O Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, postou no Twitter na terça-feira (31/01) que acionou a AGU, Advocacia-Geral da União por providências sobe a postagem de Wallace do Vôlei. Segundo o G1, a Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) informou que deve denunciar Wallace pelo crime de incitação à violência.

Wallace do vôlei pede desculpas

Foi só no início da tarde de terça-feira, 31, que Wallace se pronunciou. Em nota, o jogador pede desculpas.

"Fala pessoal! Estou aqui para falar sobre os stories [Instagram] de ontem junto com a enquete. Acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria a violência, em hipótese alguma, contra qualquer pessoa e, principalmente, contra o nosso Presidente. Venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei, estou aqui pedindo as desculpas porque quando você erra não tem jeito: tem que assumir o erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar a violência e o ódio. Não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que eu quero passar".

Sada Cruzeiro e CBV se posicionam sobre Wallace

Ao mesmo tempo em que a publicação de Wallace se espalhou nas redes sociais, o Sada Cruzeiro, atual clube do oposto, publicou uma nota em seu perfil para se posicionar sobre o caso.

"O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações.

As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma grande armadilha. Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mesmas.

Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos".

Confira a publicação do clube de Wallace.

O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. — Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) January 31, 2023

Já a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, entrou em contato com o GE e enviou o seu posicionamento sobre o ocorrido com Wallace.

"A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade".

Jogador é apoiador do ex-presidente Bolsonaro

Nas redes sociais, Wallace Leandro é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas últimas eleições o jogador fez campanha para a reeleição do candidato.

Em 30 de outubro de 2022, dia do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, Wallace compartilhou uma foto de Bolsonaro com a legenda "Pelo Brasil".

Mais tarde, com o resultado da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Wallace compartilhou uma foto do vencedor com a legenda "Realmente o Brasil não é para amadores! Ps: aproveitar agora antes de começar a censura".

Nas redes sociais, é seguido por Bolsonaro e pelos filhos Eduardo e Flávio Bolsonaro.

