Super Bowl 2021: data, local e os favoritos para a decisão da NFL

O Super Bowl 2021 é o jogo que vai definir o campeão da atual temporada da NFL. Mas, assim como nos anos anteriores, promete ser muito mais do que uma atração esportiva. Afinal, trata-se da atração de maior audiência na televisão norte-americana, com direito a show musical no intervalo e comerciais milionários. No entanto, por causa da pandemia do novo coronavírus, a próxima edição terá algumas peculiaridades.

Quando vai ser o Super Bowl 2021?

Desde 2004, o Super Bowl vem sendo disputado no primeiro domingo de fevereiro, e em 2021, não será diferente. Assim, caso não haja mudanças de planos devido à pandemia, o grande jogo do futebol americano está marcado para a noite do dia 7 de fevereiro do próximo ano.

Onde vai ser o evento?

Conforme definido em votação entre os donos de franquias da NFL em 2017, o Super Bowl 2021 vai acontecer no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida. O local já sediou outras quaro edições do evento, a última em 2009.

A princípio, no entanto, o local escolhido para o Super Bowl 2021 era o novo SoFi Stadium, na região metropolitana de Los Angeles. Mas, por causa do atraso nas obras, o evento foi transferido para Tampa. Por outro lado, a arena na Califórnia deverá receber o Super Bowl em 2022.

Quais são os favoritos?

Os duelos dos playoffs da NFL ainda não estão definidos, e o mata-mata só começa a partir do dia 9 de janeiro. Mas, nos sites de apostas, já existe um claro favorito para o Super Bowl 2021. Atual campeão, o Kansas City Chiefs é o time mais cotado para comemorar o título no dia 7 de fevereiro.

Dono da melhor campanha na temporada regular até o momento, com 12 vitórias e apenas uma derrota, o Kansas City Chiefs conta com o talento do jovem quarterback Patrick Mahomes para defender o título. Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers surgem como os principais concorrentes dos Chiefs na Conferência Americana.

No Super Bowl 2021, o campeão da Conferência Americana vai encarar o vencedor da Conferência Nacional, que tem Green Bay Packers, New Orleans Saints e Los Angeles Rams com as melhores campanhas.

Onde assistir

Os direitos de transmissão para o Brasil da temporada 2020/2021 da NFL pertencem à Disney, que exibe os jogos nos canais ESPN e Fox Sports. O Super Bowl 2021, no entanto, deverá ser transmitido com exclusividade pela ESPN, assim como aconteceu nas edições anteriores do evento.

Vai ter público no Super Bowl 2021?

Em outubro de 2020, o porta-voz da NFL, Brian McCarthy, sinalizou que o Super Bowl 2021 deverá ter a presença de um público equivalente a 20% da capacidade total do estádio. No entanto, ainda não está definido se este número pode ser maior ou menor que o previsto, dependendo do avanço da pandemia.

“Houve 19 times autorizados para sediar jogos da temporada regular com público. A média de ocupação tem sido em torno de 20%, com todos os torcedores usando máscaras. Entre os cenários que estamos trabalhando está uma capacidade em torno desse número, mas pode aumentar”, avisou o porta-voz.

Além disso, a NFL revelou que vai convidar profissionais de saúde que já foram vacinados para assistir ao Super Bowl no estádio. Assim, a liga pretende homenagear os heróis da linha de frente contra a pandemia e também promover a vacinação contra covid-19.

Qual será o show do intervalo?

Além do jogo em si, uma das atrações mais esperadas do Super Bowl é o show do intervalo. Artistas como Madonna, Michael Jackson, Lady Gaga e Beyoncé já subiram nos palcos montados nos gramados das decisões do futebol americano.

Em 2021, o show do intervalo do Super Bowl ficará a cargo do cantor canadense The Weeknd. “Todos nós crescemos assistindo aos maiores artistas do mundo tocando no Super Bowl e só podemos sonhar em estar nessa posição. Estou emocionado, honrado e extasiado”, comemorou o artista de 30 anos

Quando custa um comercial do Super Bowl?

Além do show do intervalo, os comerciais de televisão também são uma atração à parte no Super Bowl. Afinal, por se tratar do programa de TV mais assistido nos Estados Unidos, com quase 100 milhões de espectadores, os anúncios são considerados os mais valorizados do mundo publicitário. Uma peça de apenas 30 segundos no intervalo do jogo, por exemplo, custou cerca de US$ 5,5 milhões na edição de 2020.

Maiores campeões do Super Bowl

Desde a primeira edição do Super Bowl, em 1967, os times que mais levantaram o cobiçado troféu foram o Pittsburgh Steelers e o New England Patriots, com seis conquistas cada um. Os Patriots construíram uma verdadeira dinastia liderada pelo quarterback Tom Brady nos últimos anos. Assim, a franquia é a recordista em participações no Super Bowl, com 11 aparições. Brady, entretanto, já deixou o time e agora defende o Tampa Bay Buccaneeers.