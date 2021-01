Saiba quem são os brasileiros que jogaram a temporada da NFL

A temporada 2020/21 da NFL já está na reta final da pós-temporada. Neste final de semana, define-se as duas equipes campeãs de cada conferência – nacional e americana – e finalmente, conheceremos as equipes que farão o Super Bowl, no dia 7 de fevereiro. Embora não haja nenhum brasileiro nesta atual fase da NFL, três ‘brazucas’ estiveram na fase regular da competição. Ou quase isso.

+ Tom Brady chega a 14ª final de conferência e embolsa prêmio milionário

Finais de conferência na NFL – 24/1

Conferência Nacional

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Green Bay Packers x Tampa Bay Buccaneers – 17h05

Conferência Americana

Kansas City Chiefs x Buffalo Bills – 20h40

Brasileiros na NFL: Rodrigo Blankeship

O kicker do Indianapolis Colts, Rodrigo Blankeship, embora tenha a mãe brasileira, nasceu nos Estados Unidos. Na infância, o atleta dos Colts até vinha para o Brasil visitar seus avós maternos que moram em Recife. No entanto, ao ingressar na universidade, as possibilidades de vir ao país, diminuíram.

Embora não tenha nascido no Brasil, Blankeship sente-se um representante do país na NFL, visto que não há tantos brasileiros na competição. Nesta temporada, o Indianapolis avançou para a pós-temporada, mas perdeu na primeira rodada de Wild Card para os Bills. Rodrigo, inclusive, perdeu um field goal, que poderia deixar a partida empatada.

🚨 THE NFL'S LEADING SCORER 🚨 Rodrigo Blankenship 👓 @RodTheKicker3 has totaled 63 pts through Week 6, four more than any other player. pic.twitter.com/LT1LV2KvIT — NFL on ESPN (@ESPNNFL) October 23, 2020

O pioneiro: Cairo Santos

Natural de Limeira, interior de São Paulo, Cairo Santos é o primeiro e único brasileiro nascido no país, a disputar um jogo oficial da NFL. Sua estreia na liga ocorreu em 2014, pelo Kansas City Chiefs. Na franquia, Santos atuou por três temporadas, mas em seguida jogou por Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers e Tennesse Titans. Nesta temporada, o kicker voltou aos Bears, e assumiu a titularidade logo depois da lesão de Eddy Piñeiro. A equipe avançou aos playoffs, mas caiu na primeira rodada de Wild Card, para o New Orleans Saints.

Cairo foi para os Estados Unidos e entrou na high school, no entanto seu objetivo era jogar futebol. Mas, aos poucos, o brasileiro descobriu sua habilidade como kicker e conseguiu uma bolsa na Universidade de Tulane. Em 2012, ele ganhou o prêmio de melhor kicker da temporada da NCAA, e dois anos depois, assinou o contrato com o Kansas.

Do Campeonato Brasileiro a NFL: Duzão

Durval Queiroz Neto, ou mais conhecido como Duzão, é outro brasileiro na NFL. Jogador do Miami Dolphins, o cuiabano de 28 anos, faz parte da lista de atletas relacionados para o time reserva da franquia, mas não disputou nenhum jogo na temporada.

Campeão de judô na infância, Duzão estudou engenharia agrônoma e não pensava em ser jogador de futebol americano. Iniciou no esporte de forma amadora, mas participou do programa NFL Undiscovered, uma peneira para estrangeiros, e despertou interesse do time de Miami.

Embora jogasse como defensive tackle, jogador que busca derrubar o quarterback adversário, ao chegar nos Dolphins ele passou a atuar como guard, defendendo o quarterback na linha ofensiva. Com o contrato assinado com o Miami, o brasileiro Duzão se tornou o primeiro jogador a sair do Campeonato Brasileiro de futebol americano para a NFL.