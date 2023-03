O Galvão Bueno vai narrar a Fórmula 1? O que sabemos

A última corrida de Fórmula 1 narrada por Galvão Bueno foi em 2021. Desde 1983, sua voz era presente nos domingos de corrida na tela da TV Globo. Desligado da emissora desde o ano passado, sonha com a oportunidade de voltar as transmissões de F1.

O Galvão Bueno vai narrar alguma corrida de F1?

Segundo o portal “Notícias da TV”, Galvão tem o desejo de adquirir ao menos três corridas da atual temporada da Fórmula 1. Um objetivo é conseguir o direito do GP do Brasil, que acontecerá no dia 05 de novembro.

Além disso, o “Canal do GB” tem conversas com a Brax, dona dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, e com a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) para transmitir a final do torneio entre Flamengo e Fluminense.

Outro desejo no automobilismo é com a StockCar. O filho de Galvão Bueno, Cacá Bueno é o maior campeão da modalidade com 5 troféus.

Para narrar a F1, Galvão terá que negociar com a LibertyMedia, detentora dos direitos de transmissão das corridas. Além disso, o aval da Band também será necessário, pois é a emissora oficial da Fórmula 1 no Brasil desde 2021.

No ano de 2013, Galvão Bueno bateu a marca de 500 corridas de F1 narradas. Por muitos anos na Globo, os sons dos supercarros da modalidade eram combinados com a voz do narrador.

Em dezembro de 2022, o narrador deixou a Rede Globo. No dia 25 de março deste ano, estreou seu novo trabalho, o “Canal do GB”, no Youtube. O primeiro evento foi a transmissão da partida amistosa entre Brasil e Marrocos. A live atingiu mais de 1,5 milhão de espectadores de forma simultânea.

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

O próximo Grand Prix da Fórmula 1 acontecerá no dia 02 de abril, às 02h (horário de Brasília). O circuito será o “Albert Park”, que fica localizado em Melbourne, na Austrália. A corrida será a terceira da atual temporada.

Max Verstappen é o líder do campeonato com 44 pontos. O holandês conquistou a primeira corrida realizada no Bahrein. O segundo GP, aconteceu na Arábia Saudita e o vencedor foi Sergio Pérez.

Onde assistir a Fórmula 1?

Há algumas opções para que se possa acompanhar a elite do automobilismo. Na Tv aberta, a Band é o único caminho.

Nos canais por assinatura, o canal BandSports é a alternativa. No streaming o app “BandPlay” tem o sinal da Band de forma gratuita. O acesso a plataforma também pode ser feito pelo site (www.bandplay.com.br)

A F1 TV oferece planos anuais a partir de R$138. Emissora oficial das corridas, o serviço é de responsabilidade da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e fecha o leque de possibilidades de onde assistir.