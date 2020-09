Com uma vitória simples, o Flamengo praticamente carimba vaga nas oitavas de final da competição, ao passo que o Barcelona de Guayaquil busca sua primeira vitória para seguir vivo no torneio.

O Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil logo mais às 19h15 pela quarta rodada da Copa Libertadores da América. O Encontro entre as equipes será no Estádio Monumental de Barcelona, válido pela quarta rodada da fase de grupos e já tem contornos distintos para ambos os clubes. Em caso de uma vitória simples, o Flamengo, que conta com duas vitórias em três jogos, praticamente carimba vaga nas oitavas de final da competição, ao passo que o Barcelona de Guayaquil que até o momento não somou pontos na competição, busca sua primeira vitória no torneio.

Derrotado por 5 a 0 para o Independiente Del Valle na última semana, o Flamengo busca recuperar-se na competição. Segundo colocado no Grupo A, os rubro-negros buscarão fora de casa a reabilitação no campeonato; até o momento são cinco gols marcados e seis sofridos. Desse modo, uma vitória hoje a noite é importante para que os comandados de Domènec Torrent não cheguem ao fim da primeira fase brigando por vaga nos critérios de desempate visto que o saldo de gols pode determinar quem avançará para as oitavas de final da Libertadores.

Desfalques

O Flamengo, um dos elencos mais caros do país, conta com oito desfalques para o duelo. Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Michael, Vitinho e Bruno Henrique, todos com COVID-19, estão fora, bem como Gabigol que sentiu uma lesão na coxa e não joga. Todavia, além dos citados, Diego Alves com uma lesão no ombro; Pedro Rocha (lesão na coxa) e Gustavo Henrique (suspenso), não entram em campo. Com os desfalques de última hora, o zagueiro Natan e os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz, seguiram as pressas para o Equador e serão relacionados para a partida.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Desse modo o Flamengo deve ir a campo com:

César

João Lucas

Rodrigo Caio

Renê

Willian Arão

Thiago Maia

Gerson

Everton Ribeiro

Arrascaeta

Pedro

Bem como o Barcelona de Guayaquil deve jogar com:

Burrai

Castillo

Aimar

Riveros

Vallecilla

Marques

Piñatares

Martínez

Arroyo

Díaz

Ângulo/Alvez

Quem apita Barcelona de Guayaquil x Flamengo?

Árbitro: Diego Haro (PER)

Assistente 1: Jonny Bossio (PER)

Assistente 2: Michael Orue (PER)

Onde assistir Barcelona de Guayaquil x Flamengo?

Desse modo, o Fox Sports transmite Barcelona de Guayaquil x Flamengo para todo o Brasil. João Guilherme narra a partida, ao passo que Zinho e Mauro César comentam o jogo; bem como, Carlos Eugênio Simon acompanhará o desempenho da arbitragem do confronto.