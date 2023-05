Saiba como assistir o treino classificatório da F1 no sábado. Foto: Reprodução Pixabay

Saiba como assistir ao treino de classificação no sábado, 27 de maio, pelo Grande Prêmio de Mônaco

O treino classificatório da F1 vai passar na Band no sábado?

Depois de muita espera, a Fórmula 1 finalmente chega à Mônaco, o luxuoso principado conhecido pelos cassinos, hotéis e o porto repleto de iates. Neste fim de semana, o Grande Prêmio de Mônaco reúne os vinte pilotos no circuito de rua. No sábado, o treino classificatório da F1 vai definir o grid de largada, mas como assistir? A Band vai exibir ao vivo?

O treino qualificatório no sábado define a posição de cada piloto para a corrida no domingo. Não há pontuação, enquanto o primeiro colocado garante a pole position e a vantagem de largar em primeiro lugar em Mônaco.

Band vai transmitir o treino classificatório da F1?

Neste sábado, 27 de maio, a Bandeirantes não vai transmitir o treino classificatório da F1 do GP de Mônaco ao vivo porque vai exibir a última rodada do Campeonato Alemão.

Para assistir o treino de classificação o torcedor deve sintonizar o site Band.com.br e plataforma Bandplay ao vivo e de graça às 11h, além do canal BandSports, na TV paga.

A Band vai exibir a partir das 13h, horário de Brasília, um VT do treino de classificação na TV aberta.

Sábado, 27 de maio:

07h30 – treino livre 3 (BandSports)

11h – treino de classificação (BandSports, site da BAND e BandPlay de graça)

13h – REPRISE do treino de classificação (Band e Bandplay)

Domingo, 28 de maio:

10h – GP de Mônaco (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

15h – REPRISE GP de Mônaco (BandSports)

Como funciona o treino de classificação da Fórmula 1?

O treino classificatório da F1 tem como principal função definir o grid de largada da corrida de domingo. As posições de cada piloto formam a classificação, ou seja, onde o piloto terminar é onde ele vai largar no Grande Prêmio.

O qualificatório é sempre disputado no sábado, antes do terceiro treino livre. Em 2023, a FIA colocou um novo formato para teste em algumas provas, onde o treino classificatório acontece na sexta, definindo o grid e no sábado a corrida sprint apenas para pontuar os melhores.

O treino de classificação acontece em três sessões: Q1, Q2 e o Q3. Todos os vinte pilotos participam e não tem ordem, cada profissional pode entrar na pista quando quiser. A primeira sessão tem 18 minutos, onde as melhores voltas se classificam para a segunda etapa e os cinco últimos são eliminados. No Q2, segunda sessão, os pilotos correm por 15 minutos, novamente os cinco últimos são eliminados.

No Q3, última sessão, são 12 minutos de treino. O piloto que conseguir a volta mais rápida e em menor tempo é pole position no fim de semana, largando em primeiro lugar. A classificação final do treino é o grid de largada.

Conheça o Circuito de Mônaco

Um dos mais famosos e tradicionais circuitos de rua da Fórmula 1 é o de Mônaco. No domingo serão 78 voltas no Circuito de Mônaco de 3,337 quilômetros em Monte Carlo, a partir das 10h, horário de Brasília.

A pista está presente desde que a cidade de Monte Carlo existe, tornando-se parte importante da história de Mônaco. A corrida pertence ao calendário da Fórmula 1 desde 1950, a primeira edição da elite do automobilismo, e não sai do calendário desde 1955.

O circuito exige muita atenção dos pilotos já que é incrivelmente estreito. As ultrapassagens nas ruas estreias é um grande desafio para os atletas, podendo causar acidentes e muitos problemas. O recorde pertence à Lewis Hamilton, em 2021, com o tempo de 1:12.909.

