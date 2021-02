Olimpíadas de Tóquio 2021 terá código de conduta

Com a pandemia do coronavírus, o Comitê Olímpico Internacional divulgou nesta quarta-feira, dia 3, diversas medidas para proteger atletas e evitar o contágio de covid-19 durante a realização das Olimpíadas de Tóquio. Além disso, pela grave situação do vírus em todo o mundo, o COI resolveu adiar o evento para julho de 2021. Então, veja quais foram as regras impostas e como deve acontecer.

Por que os Jogos Olímpicos foram transferidos para 2021?

Eventualmente, as Olimpíadas de Tóquio estavam marcadas para acontecer em 2020 mas, com a pandemia do coronavírus, o COI decidiu adiar para o ano seguinte.

Entretanto, boatos sobre o cancelamento dos Jogos Olímpicos ainda percorrem a mídia, principalmente pelo fato de muitos países ainda não terem vacinado toda a população ou surpreendentemente por não possuírem a vacina disponível. Além disso, ainda não se sabe sobre a presença de torcida nas competições.

Regras para evitar o contágio nas Olimpíadas de Tóquio

Em site oficial, o Comitê Olímpico divulgou as principais medidas impostas na luta para conter o contágio de covid-19 durante a realização do evento. As regras são válidas para delegações de países, convidados, atletas, juízes, técnicos de equipamentos, mídia e também médicos.

Na primeira parte do livro informativo o assunto é a interação física. As autoridades responsáveis pedem o distanciamento social como um dos métodos mais eficazes para conter o covid. Por isso, usar máscara o tempo todo é inegavelmente importante, assim como diminuir a interação social e evitar lugares fechados, lotados ou com contato próximo.

Na segunda parte, as autoridades atentam participantes sobre a importância de realizar o teste da covid, já que somente ele impede a disseminação de casos. Assim, casos positivos deverão fazer o isolamento e quarentena para impedir que o vírus se espalhe ainda mais.

Na terceira e última parte, o COI reforça a importância da higiene como forma de prevenção. Nela, cuidados como limpar as mãos, desinfetar superfícies, evitar tocar no rosto e cobrir a boca ao espirrar ou tossir são ressaltados para, assim, evitar o contágio. As medidas também obrigam o uso de máscara o tempo todo, o aplauso ao invés do canto, não compartilhar itens pessoais e ventilar cômodos a cada 30 minutos.

Então, qual é a data das Olimpíadas de Tóquio?

Agora, o evento está oficialmente marcado para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Pela TV, os telespectadores brasileiros poderão acompanhar as competições pela Globo, Sportv e BandSports.