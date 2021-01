Olimpíadas de Tóquio: as datas dos eventos que você não pode perder

Apesar das incertezas quanto ao avanço da pandemia e à vacinação contra a covid-19, a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio está confirmada para o dia 23 de julho. O evento deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado para 2021 por razões sanitárias.

A preparação de Tóquio, contudo, é considerada impecável pelo Comitê Olímpico Internacional. Afinal, todas as obras foram concluídas antes do prazo. Por outro lado, o plano de vacinação para os atletas segue indefinido a pouco menos de 200 dias do início dos Jogos.

Não será uma tarefa fácil, pois Tóquio deverá receber cerca de 11 mil atletas de 204 nacionalidades para as Olimpíadas. Alguns países, como o Brasil e o próprio Japão, ainda não começaram a vacinação contra covid-19. Mas os organizadores pretendem realizar o evento com ou sem vacina. Não se sabe, entretanto, como será a presença de público ou a convivência dos atletas na Vila Olímpica.

“Esses Jogos Olímpicos serão uma luz no fim do túnel. Uma celebração da solidariedade, da unidade, da humanidade em toda a nossa diversidade e da resiliência. Tóquio é a cidade olímpica mais bem preparada de todos os tempos e só podemos agradecer aos nossos parceiros japoneses pelo compromisso e determinação de organizar esses Jogos de maneira segura para todos os participantes”, declarou o presidente do COI, Thomas Bach, em sua mensagem de ano novo.

Datas das Olimpíadas de Tóquio

Entre tantas perguntas sem resposta, há pelo menos uma definição quanto às Olimpíadas de Tóquio: o calendário está confirmado. Veja a seguir, portanto, quando acontecem alguns dos eventos mais esperados dos Jogos. Lembrando que, devido ao fuso-horário do Japão, as provas serão transmitidas durante a madrugada no Brasil.

Skate

A modalidade estreia no programa olímpico com brasileiros entre os favoritos ao ouro. A disputa começa no dia 25 de julho, com as provas de street masculino, que terão distribuição de medalhas no mesmo dia. No dia seguinte, a campeã mundial Pamela Rosa tentará confirmar o favoritismo no street feminino. Já o park feminino será no dia 4 de agosto, e o masculino no dia 5.

Surfe

Outro esporte estreante nas Olimpíadas de Tóquio, o surfe terá a praia de Tsurigasaki como sede. As primeiras baterias estão previstas para o dia 25 de julho, mas as datas podem mudar dependendo das condições das ondas. As finais devem acontecer no dia 28. Os brasileiros Ítalo Ferreira e Gabriel Medina estão entre os favoritos ao ouro.

Natação

Entre os dias 25 de julho e 1º de agosto, o Centro Aquático de Tóquio terá 34 pódios para as provas da natação. O Brasil deve lutar por medalha no revezamento 4×100 m livre, que acontece no dia 26.

Ginástica artística

As apresentações dos ginastas começam no dia 24, mas as primeiras medalhas só saem no dia 26 de julho, com a final masculina por equipes. As disputas da modalidade se estendem até o dia 3 de agosto. Destaque para a final das argolas no dia 2, pois o brasileiro Arthur Zanetti tentará ganhar sua terceira medalha olímpica.

Vôlei

O Brasil sempre chega como favorito ao pódio no vôlei, e nas Olimpíadas de Tóquio não vai ser diferente. Até porque um dos principais rivais, a Rússia, não estará presente devido à punição pelo escândalo de doping. Os primeiros jogos começam no dia 24 de julho, dia seguinte à cerimônia de abertura. A final masculina será no dia 7, enquanto a feminina acontece no dia 8 de agosto.

Basquete

O torneio olímpico de basquete masculino ainda tem quatro vagas em aberto, à espera do Pré-Olímpico marcado para junho. O Brasil ainda tem chances de classificação, mas já está fora do torneio feminino. A final masculina, portanto, está marcada para o dia 7 de agosto, e a feminina acontece no dia seguinte.

Tênis

Grandes nomes do circuito mundial como Roger Federer e Serena Williams são esperados nas Olimpíadas de Tóquio. A final do tênis feminino será no dia 31 de julho, e o masculino conhecerá o campeão no dia 1º de agosto.

Futebol

A seleção brasileira masculina tentará defender o título a partir do dia 22, antes mesmo da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio. Mas a final está marcada apenas para o dia 7 de agosto. Já a decisão feminina será no dia 6.

Atletismo

As disputas do atletismo em Tóquio acontecem entre os dias 30 de julho e 8 de agosto. O astro Usain Bolt não estará presente, mas a prova dos 100 m rasos ainda é uma das mais esperadas de todo o programa olímpico, e está marcada para o dia 1º de agosto. Já a maratona, como de praxe, será no mesmo dia da cerimônia de encerramento, em 8 de agosto.