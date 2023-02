Onde assistir Jake Paul vs Tommy Fury hoje ao vivo em luta de boxe (26/02)

Atletas se enfrentam em desafio de boxe neste domingo, com transmissão somente no streaming

Prepare-se para acompanhar uma disputa acirrada e com muita rivalidade no ringue. Jake Paul enfrenta Tommy Fury neste domingo, 26 de fevereiro, em luta de boxe na Arena Diriyah, na Arábia Saudita. O evento tem início às 16h30 (horário de Brasília), com promessa de clima quente e muita proovcação entre os competidores.

Jake é youtuber, e Tommy é ex-participante do reality show 'Love Island', do canal TLC.

Como assistir Jake Paul vs Tommy Fury hoje

A luta de boxe entre Jake Paul x Tommy Fury hoje será transmitida no DAZN, às 16h (Horário de Brasília).

Sem transmissão na televisão, o torcedor deve sintonizar o serviço de streaming para acompanhar a luta entre os dois competidores neste domingo ao vivo.

A mensalidade da DAZN é de R$ 34,90, com direito aos jogos e campeonatos de esportes. Mas para obter a luta de boxe entre Jake e Tommy, o torcedor terá que desembolsar R$ 49,90 pelo pay-per-view das artes marciais.

Dá para assistir apenas em um dispositivo, tanto no celular como no tablet, smartv ou cast.

TV : Sem transmissão

: Sem transmissão Online: DAZN

Histórico dos lutadores

Finalmente a luta de boxe entre Jake Paul e Tommy Fury vai acontecer. Duas lutas já foram canceladas entre os dois, a primeira foi depois de Furry alegar uma costela quebrada e uma infecção bacteriana no peito, e a segunda porque o britânico teve o visto negado nos Estados Unidos.

Por essa razão, eles decidiram levar a luta até a Arábia Saudita. O visual luxuoso promete dar ainda mais gás para a rivalidade dos lutadores.

Jake está invicto no boxe. Ele acumula seis vitórias em seis lutas. Ele é youtuber, faz música na plataforma e acumula milhões de seguidores. Já Tommy é estrela de reality show, além de ser irmão mais novo de um dos boxeadores mais bem-sucedidos de todos os tempos, Tyson Fury.

Confira como foi a pesagem dos dois competidores.



Quem é Jake Paul?

Depois de vencer Anderson Silva no boxe em outubro do ano passado, o youtuber Jake Paul está de volta ao ringue e mais preparado do que nunca.

Com apenas 26 anos, Jake é um dos youtubers mais famosos do planeta. Ele tem mais de 20 milhões de inscritos na plataforma de vídeos, além de acumular 21 milhões de seguidores nas redes sociais.

Jake nasceu em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Ele e o irmão, Logan Paul, ganharam fama rapidamente ao estrelarem vídeos engraçados na plataforma Vine. Como o site acabou, eles decidiram começar uma nova aventura no Youtube e lá atingiram o sucesso.

Jake e Logan já gravaram músicas como "It's everyday bro" e "Fresh Outta London".

Segundo o portal Combate, Jake teve a primeira luta de boxe no amador em 2018. Contra Deji, Jake nocauteou o adversário. Mais tarde, em 2021, ele entrou pro mundo dos profissionais. Ele venceu Ben Askren, Tyron Woodley, o segundo em duas lutas, e também Anderson Silva.

