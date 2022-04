Onde assistir o treino de classificação da F1 hoje no GP da Austrália?

Os pilotos voltam para a pista do Circuito de Albert Park, em Melbourne, na madrugada de sexta para sábado, 9 de abril, a partir das 03h (Horário de Brasília), para disputar o treino que definirá o grid de largada para o Grande Prêmio da Austrália. Quem garantir a pole position, vai largar em primeiro lugar. A seguir, confira onde assistir ao treino da F1 hoje ao vivo.

Onde assistir o treino da F1 hoje ao vivo

Onde assistir o treino da F1 hoje ao vivo é na BAND, na TV aberta, a partir das 03h, meia noite, pelo horário de Brasília.

O treino classificatório define o grid de largada para a corrida de domingo na Austrália. Disputado em três baterias, quem fizer a volta mais rápida na terceira e última garante a pole position. Ao fim de cada etapa, os cinco pilotos mais lentos são eliminados.

Para assistir o treino classificatório, basta ligar na BAND, na TV aberta, a partir das 3 horas da madrugada da sexta-feira, 9 de abril, e assistir. Outras opções são também o site da Band (www.band.uol.com), ou até mesmo o aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS.

A madrugada também apresenta o terceiro treino livre, com início à meia noite, 00h, onde todos os vinte pilotos treinam pela última vez antes da decisão.

Os horários são alternados porque a Austrália está 13 horas à frente de Brasília.

Horário: 00h e 03h

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Aplicativo BandPlay

Site oficial da Band (www.band.uol.com)

GP da Austrália na F1 em 2022

O Grande Prêmio da Austrália está de volta na Fórmula 1 depois de ficar fora do calendário por dois anos. Em 2020, a etapa foi desligada do calendário minutos antes do primeiro treino livre por conta da pandemia da Covid-19, enquanto em 2021 o mesmo motivo levou ao cancelamento do evento na Oceania.

Agora, o país retorna ao calendário em todo o vapor, mas ainda tomando as devidas precauções para evitar o aumento de casos da Covid.

Nos dois treinos livres, a Ferrari dominou as pistas do Circuito de Melbourne. Agora, para o treino classificatório, resta saber como será a disputa.

O Circuito de Albert Park, em Melbourne, é onde as provas e a corrida no domingo vão acontecer. O espaço passou por uma reforma completa para estar nas perfeitas condições aos pilotos. Agora, resta esperar para saber quem será o grande vencedor da prova.

Confira a seguir a programação da F1 na Austrália.

Sexta-feira para Sábado (09/04)

Treino Livre 3 – 00h (BandSports)

Treino Classificatório – 03h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Sábado para Domingo (10/04)

Corrida do GP da Austrália – 02h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 11h e 22h30 (BandSports)

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

Mais uma vez, a Ferrari dominou os treinos livres da Fórmula 1, sempre realizados na sexta-feira. Na Austrália, o time vermelho saiu na frente logo nos primeiros minutos com Carlos Sainz e Charles Leclerc.

De volta na Austrália após dois anos, em 2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19, os pilotos mostraram que ainda dominam a pista do Circuito de Melbourne. Dessa maneira, no primeiro treino, a Ferrari tomou a ponta e deixou a Red Bull para trás logo de cara. Carlos Sainz assumiu a ponta com 1m19s806, enquanto Leclerc ficou em segundo e Sergio Perez em terceiro.

No segundo treino livre, foi a vez de Leclerc assumir a liderança do treino livre. Entretanto, a corrida contou com a disputa entre Sainz e Leclerc até os minutos finais, com o monegasco assumindo a ponta com o tempo de 1m18s978. Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo lugar e Sainz em terceiro.

Confira a seguir as posições do segundo treino livre na Austrália.

