Bélgica x Dinamarca: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

Bélgica e Dinamarca se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 16h45, pela sexta rodada do grupo 2, na Liga A, pela Liga das Nações, em Leuven, no King Power Stadion. Ademais, saiba onde assistir ao jogo. Com doze pontos, a equipe belga ocupa a liderança do grupo, mas a Dinamarca aparece logo atrás, com dez. Portanto, quem vencer, está classificado. Em caso de empate, a Bélgica avança.

Bélgica x Dinamarca: onde assistir?

A partida entre Bélgica e Dinamarca tem transmissão do canal TNT, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus ou pelo canal oficial do Esporte Interativo no Youtube.

Situação das equipes na Liga das Nações

Dois pontos separam as equipes no grupo 2.

A Bélgica, depois de eliminar a Inglaterra na rodada passada, está em primeiro lugar, com doze. Já os dinamarqueses permanecem na vice-liderança, com dez.

A campanha do time Belgian Red Devils conta com quatro vitórias e somente uma derrota. Dessa maneira, está em apenas um passo da semifinal.

Por outro lado, a Dinamarca teve um caminho mais complicado para chegar até aqui, acumulando três triunfos, um empate e uma derrota. A equipe precisa vencer se quiser a classificação. Em caso de derrota ou empate, está eliminada.

Prováveis escalações entre Bélgica x Dinamarca

Hazard não está disponível, já que testou positivo para covid-19, informou o site oficial do Real Madrid. Além disso, Saelemaekers, Trossard, Vermaelen e van Crombrugge estão lesionados. Entretanto, Witsel e Meunier estão suspensos.

Provável Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Chadli, Tielemans, Praet, Thorgan Hazard; De Bruyne, Mertens; Lukaku.

Para o lado dos visitantes, Lerager, Skov seguem fora, e Schmeichel é dúvida.

Provável Dinamarca: Ronnow; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Larsen; Eriksen; Braithwaite, Poulsen

Outros jogos desta quarta-feira

Além de Bélgica e Dinamarca, a sexta rodada também apresenta outros dezessete jogos.

Ademais, você pode assistir a todos eles no EI Plus.