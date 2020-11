Inglaterra x Irlanda: onde assistir ao amistoso de hoje (12)

Inglaterra e Irlanda se enfrentam nesta quinta-feira (12) em amistoso internacional no Estádio de Wembley, às 17h. Assim, saiba onde assistir ao amistoso internacional.

Ademais, a partida é um aquecimento para o retorno da Liga das Nações que acontece neste fim de semana, encerrando a fase de grupos na quarta-feira (18).

Inglaterra x Irlanda: onde assistir?

A partida entre Inglaterra x Irlanda tem transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus e no canal oficial do Esporte Interativo no Youtube.

Situação das equipes na temporada

Tanto Inglaterra quanto Irlanda disputam a Liga das Nações. Entretanto, elas não ocupam a mesma liga.

A equipe da casa está na elite da competição, ou seja, na Liga A. Pelo grupo 2, a Inglaterra está em terceiro lugar, com sete pontos. Ao todo, são dois triunfos, um empate e uma derrota.

Por outro lado, os irlandeses aparecem na Liga B, no grupo 4. Em terceiro lugar, com apenas dois pontos, é matematicamente impossível a Irlanda garantir a classificação para a elite, somando dois empates e duas derrotas.

Possíveis escalações de Inglaterra x Irlanda

Na defesa dos ingleses, Joe Gomez está fora por lesão no joelho, informou o site oficial da Inglaterra. Além disso, Alexander-Arnold também não joga.

Marcus Rashford deve estar de volta no elenco, juntamente com o goleiro Pope, que defendera o gol neste jogo amistoso, como garantiu o técnico Gareth Southgate em entrevista coletiva.

Provável Inglaterra: Pope; Maguire, Coady, Mings; James, Winks, Rice, Saka, Grealish, Rashford, Calvert-Lewin.

Para o lado dos irlandeses, Callum Robinson testou positivo para covid-19, segundo o SkySports, por isso, não está disponível. Ademais, Aaron Connolly também segue fora por lesão.

Provável Irlanda: Randolph; Christie, O’Shea, Egan, Long; Molumby, Hourihane, Henrdrick, Horgan, Idah, Maguire.

Outros jogos amistosos nesta quinta

Além da partida entre Inglaterra e Irlanda, a quinta-feira também traz outros jogos entre Seleções.

Bósnia x Irã – 14h

República da Moldavia x Rússia – 14h

País de Gales x USA – 16h45