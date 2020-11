Peru x Argentina: onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Peru e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Nacional de Lima, na capital peruana. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Vice-líder, os argentinos querem a vitória para terminar em primeiro lugar. Mas, para isso, precisam contar com o tropeço do Brasil diante do Uruguai. Já o Peru, com apenas um ponto, vai em busca de sua primeira vitória.

Peru x Argentina: onde assistir?

A partida entre Peru e Argentina tem transmissão da plataforma EI Plus, às 21h30 (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, o pay-per-view do canal BandSports também disponibiliza o jogo.

Situação das equipes na temporada

A Argentina está em segundo lugar na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, com sete pontos, atrás do Brasil, com nove.

Ao todo, venceu dois jogos e empatou uma vez. Dessa maneira, se ganhar os três pontos, pode ocupar a liderança, indo para dez. Mas, para isso acontecer, precisa contar com uma vitória do Uruguai em cima da Seleção Brasileira.

Por outro lado, o Peru possui apenas um ponto, sendo assim, conta com apenas um empate. Se vencer os argentinos, garante a primeira vitória do campeonato.

Possíveis escalações de Peru x Argentina

Para o time da casa, Gareca tem sérias preocupações, já que Zambrano, Renato Tapia e Gonzales cumprem suspensão.

Provável Peru: Gallese (Carvallo); Advincula, Araujo, Abram e Trauco; Cartagena, Aquino, Yotún, Carrillo; Flores e Ruidiaz.

Lionel Scaloni tem vários jogadores lesionados, como Pereyra, Palacios, Rojo, Juan Foyth, Marcos Acuna, Dybala e Sergio Aguero.

Provável Argentina: Armani; Montiel, Lucas Martinez (Quarta), Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Ocampos.

Outros jogos nesta terça

Ademais, quatro jogos das Eliminatórias Sul-Americanas acontecem hoje. Todos eles possuem transmissão do streaming EI Plus e Bandsports.