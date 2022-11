Transmissão online do jogo da Argentina hoje na Copa do Mundo (30/11)

É decisão para a Argentina. Nesta quarta-feira, 30 de novembro, os hermanos disputam a última rodada do grupo C contra a Polônia, às 16h (horário de Brasília), pela Copa do Mundo do Catar. Com clima de final, o jogo da Argentina hoje vai ser no Estádio 974. Tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo da Copa hoje está no texto a seguir.

Na terceira e última rodada também no grupo C disputam Arábia Saudita e México.

Como assistir o jogo da Argentina hoje online?

Para assistir ao jogo da Argentina hoje no celular, o torcedor tem quatro opções: GloboPlay (streaming no site ou aplicativo); portal GE (site de notícias de graça); FIFA+ (streaming de graça); e Canal do Casimiro (youtube ou twitch).

Todas as opções citadas são gratuitas ao torcedor brasileiro em qualquer estado. Pelo GloboPlay não é necessário ser assinante. O torcedor só precisa se cadastrar na Conta Globo (www.globoplay.globo.com) com email e senha, escolher a opção "Agora na TV" e acessar o conteúdo da Rede Globo de graça.

Pelo portal GE (www.ge.globo.com), o torcedor pode acompanhar todas as imagens do jogo de graça tanto no computador pelo celular.

Outra opção também é o FIFA+, serviço de streaming da entidade de futebol. Sem pagar nada, é necessário se cadastrar no site (www.fifa.com) com email, nome completo e data de nascimento. Dá para assistir tanto no site como no aplicativo, de graça no celular, tablet ou computador.

O maior streamer do Brasil vai transmitir também o jogo da Argentina hoje. Através do CazéTV no Youtube, a transmissão será gratuita assim como na Twitch.

Na televisão dá para assistir na Globo, na TV aberta em qualquer lugar do Brasil, ou no SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Do que a Argentina precisa para se classificar?

A partida desta quarta-feira é extremamente decisiva para a Argentina. O resultado de terceiros não importa, o elenco depende apenas de si para se garantir nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Para se classificar, os hemanos precisam vencer os poloneses nesta quarta. Se perderem, aí darão adeus mais cedo para o Catar e retornarão para o seu país ou seus clubes, onde continuarão os treinamentos.

Em caso de empate, porém, a Argentina precisa torcer por um resultado favorável dos mexicanos contra a Arábia Saudita na última rodada.

Vitória = Argentina classificada Derrota = Argentina eliminada Empate = Terá que torcer por tropeço dos árabes contra os mexicanos; se a Arábia vencer, a Argentina está eliminada da Copa

Se passar, quem a Argentina pode enfrentar nas oitavas?

A equipe argentina tem dois desafios pela frente: o primeiro é se classificar para as oitavas de final na Copa do Mundo no Catar, e o segundo é enfrentar o seu adversário no mata-mata.

De acordo com o chaveamento, a Argentina pode jogar contra a França, Dinamarca, Tunísia ou Austrália, a depender da posição em que terminar no grupo C, assim como os adversários.

Os hermanos buscam passar em primeiro lugar no grupo para escaparem da França. Porém, as outras equipes também prometem grandes confrontos nas oitavas.

Escalação da Argentina para o jogo de hoje

O técnico Lionel Scaloni deve manter a mesma base do time que enfrentou o México no último sábado, pela segunda rodada do grupo C na Copa do Mundo.

Segundo o GE, a dúvida do treinador fica com a vaga no volante, onde Scaloni pode utilizar tanto Leandro Paredes, Guido Rodríguez ou Enzo Fernández que fez o segundo gol da vitória contra os mexicanos.

Na linha do ataque, Di Maria, Messi e Lautaro Martínez deverão ocupar as posições titulares. Antes do grande evento de futebol começar, a Argentina perdeu Nicolás González e Joaquín Correa, ambos por lesões.

De acordo com o GE, a provável escalação da Argentina hoje: Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; Rodríguez (Enzo Fernández), Rodrigo de Paul, Mac Allister; Di María, Lionel Messi e Lautaro Martínez.

