Portugal x França: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

Portugal e França se enfrentam neste sábado (14), às 16h45, pela quinta rodada do grupo 3, na Liga A, pela Liga das Nações, no Estádio da Luz, em Lisboa. Quem vencer, assume a liderança do grupo. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Em amistoso disputado durante a semana, a França perdeu para a Finlândia por 2 a 0 em casa. Mas, por outro lado, Portugal se deu bem goleando em 7 a 0 a Andorra, com gol de Cristiano Ronaldo.

Portugal x França: onde assistir?

A partida entre Portugal x França tem transmissão do canal Space, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, você também pode assistir através do canal oficial do Esporte Interativo no Youtube ou na plataforma do EI Plus.

Situação das equipes na Liga das Nações

Pelo grupo 3 na Liga A, a elite da competição, as duas seleções estão empatadas na pontuação, com dez pontos, separadas entretanto pelo saldo de gols. Quem vencer, assume a liderança do grupo. Em caso de empate, a classificação continua a mesma.

Portugal é líder, contabilizando três vitórias e um empate, com nove gols marcados até agora.

Já a França se encontra em segundo lugar, com dez pontos. Assim, também possui três triunfos e um empate. Mas os franceses tem apenas seis gols.

Possíveis escalações entre Portugal x França

Para a equipe de casa, Fernando Santos não possui baixas recentes. Na última partida, amistoso diante de Andorra, a equipe contou com peças titulares e reservas, principalmente com o objetivo de preservar o físico dos jogadores.

Apenas Pepe está fora por lesão no pé.

Provável Potugal: Rui Patricio; Cancelo, Dias, Semedo (Fonte), Guerreiro; Pereira, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo

Convocados 🗒️ Estes são os jogadores escolhidos para os jogos com 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 França e 🇭🇷 Croácia! #VamosTodos #VamosComTudo Here's the list 🗒️ These are the players called up for the games with 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 France e 🇭🇷 Croatia! #TeamPortugal pic.twitter.com/sCFfkT21aY — Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2020

Upamecano, Nabil Fekir, Houssem Aouar e Camavinga estão indisponíveis por lesões para os franceses. Enquanto isso, Mbpabbe e Pavard são dúvidas.

Provável França: Lloris; Dubois, Varane, Lenglet, Lucas Hernández; Kante; Tolisso, Pogba; Griezmann; Giroud, Martial.

Here's our 26-man squad for the upcoming games against Finland 🇫🇮, Portugal 🇵🇹 and Sweden 🇸🇪, with a first call-up for Marcus Thuram! See you Monday boys 😍!#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Um2HB4mWuJ — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 5, 2020

Outros jogos neste sábado

Além de Portugal e França, a bola rola em outras oito partidas pela quinta rodada da Liga das Nações. Ademais, saiba onde assistir e os horários.

San Marino x Gibraltar – 11h

Malta x Andorra – 11h

Azerbaijão x Montenegro – 14h

Chipre x Luxemburgo – 14h

Letonia x Ilhas Faroé – 14h

Suécia x Croácia – 16h45

Alemanha x Ucrânia – 16h45 – EI Plus e Youtube

Suíça x Espanha – 16h45