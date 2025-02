Onde vai passar o jogo do João Fonseca hoje, final do ATP de Buenos Aires 2025

Onde vai passar o jogo do João Fonseca hoje, final do ATP de Buenos Aires 2025

João Fonseca, 18 anos, está na final do ATP de Buenos Aires 2025 e pode conquistar um título inédito. O tenista vai enfrentar o argentino Francisco Cerundolo neste domingo, 16 de fevereiro, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo.

Assistir jogo do João Fonseca ao vivo

O jogo do João Fonseca na final do ATP de Buenos Aires 2025 vai passar ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 16h. Nenhuma emissora transmite o torneio de Tênis.

Assinantes do Disney+ poderão assistir ao jogo diretamente pelo aplicativo em dispositivos como smartphones, tablets, smart TVs e computadores.

Quem ainda não é assinante, basta acessar o site do serviço para obter um plano que dá acesso à programação esportiva.

João Fonseca vira o número 1 de Tênis do Brasil

João Fonseca, número 99 do ranking mundial, garantiu vaga na decisão do torneio com uma campanha marcada por grandes viradas e vitórias sobre adversários de peso. Na estreia, superou o argentino Tomás Etcheverry em sets diretos. Nas oitavas de final, reagiu após perder o primeiro set para Federico Coria e conquistou a classificação.

Já nas quartas de final, enfrentou um dos momentos mais dramáticos da competição contra Mariano Navone, que chegou a ter dois match points. Fonseca, no entanto, mostrou resiliência, virou o jogo e seguiu adiante. A semifinal foi contra o sérvio Laslo Djere.

Na outra chave, Francisco Cerúndolo também fez uma campanha sólida. O argentino venceu o espanhol Pedro Martínez na semifinal, depois de eliminar o italiano Luciano Darderi, seu irmão mais novo Juan Manuel Cerúndolo e o alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo.

Se conquistar o título, Fonseca poderá dar um salto no ranking da ATP, subindo da 99ª para a 68ª posição.

Premiação do ATP de Buenos Aires

O tenista campeão do do torneio de BA em 2025 vai levar para casa meio milhão de reais. Veja a premiação:

– Primeira rodada: 7 mil dólares

– Segunda rodada: 11,5 mil dólares

– Quartas de final: 19,9 mil dólares

– Semifinais: 34,3 mil dólares

– Vice-campeão: 58,4 mil dólares

– Campeão: 100 mil dólares

