Osasco x Sesi Bauru: assistir online a final da Superliga de vôlei feminino

A final da Superliga Feminina de Vôlei 2024/2025 entre Osasco e Sesi-Bauru acontece nesta quinta-feira, 1º de maio, às 15h45 (horário de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo.​ A transmissão será da TV Globo, SporTV 2 e Globoplay.

Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

Dá para assistir gratuitamente no celular através do Globoplay. A plataforma fará a retransmissão do que estiver passando na emissora. É possível assistir tanto no site www.globoplay.globo.com como no aplicativo em dispositivos móveis como celular, tablet e smartv. Clique em ‘Entrar’, localizado no menu superior e na sequência digite o seu login e a senha, dê ‘entrar’ assim que digitar.

Esta é a primeira vez em oito anos que a final da Superliga Feminina não conta com equipes mineiras. Osasco e Sesi-Bauru eliminaram, respectivamente, Minas e Praia Clube nas semifinais, encerrando a hegemonia mineira na competição. O confronto marca também a primeira final paulista desde 1997.​

As equipes finalistas já se enfrentaram em duas decisões nesta temporada: no Campeonato Paulista e na Copa Brasil, ambas vencidas por Osasco. O Sesi-Bauru busca seu primeiro título nacional.​

A partida promete um duelo equilibrado, com destaque para as campeãs olímpicas Natália (Osasco) e Dani Lins (Sesi-Bauru), além de jogadoras como Tiffany Abreu e a líbero Camila Brait, que têm se destacado ao longo da temporada.​

