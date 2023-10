Darlan e Alan do vôlei são irmãos? Atletas estão na seleção brasileira

Os jogadores Darlan Souza e Alan Souza estão fazendo sucesso na web com a seleção brasileira no Pré-Olímpico de vôlei masculino. Ambos os atletas jogam na posição de oposto e disputam entre si a chance de brilhar nas quadras, já que, para um jogar, o outro deve estar no banco de reserva. Mas quem são eles e qual o vínculo familiar? O DCI te conta!

Relacionado: Darlan do vôlei é casado? O que sabemos sobre o atleta

Quem são Alan e Darlan Souza do vôlei?

Os atletas Alan e Darlan Souza são irmãos, sendo Alan o mais velho, com 29 anos, e Darlan o caçula, com 21. Ambos jogam na seleção brasileira adulta de vôlei e foram convocados para os jogos Pré-Olímpicos.

Ambos jogam na mesma posição no time comandado por Renan Dal Zotto e, por conta disso, disputam entre si a vaga na seleção. Darlan entrou em quadra contra a Tchéquia após Alan ir para o banco e brilhou, marcando 23 pontos. O caçula liderou a equipe na vitória contra os tchecos após um jogo apertado que terminou em 3 sets a 2.

Os irmãos foram criados em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Alan começou a jogar vôlei com 14 anos de idade, um pouco mais tarde do que os jogadores de elite. No entanto, o início tardio não impediu que o atleta se tornasse um dos destaques do esporte rapidamente. Aos 15 anos, entrou para o time do Botafogo e, aos 18, já estava vestindo a camisa verde e amarela. Atualmente, ele defende o Sada Cruzeiro. O rapaz também participou dos primeiros Jogos Olímpicos de sua carreira ao lado da seleção, em 2021, que terminou em quarto lugar.

A trajetória de Alan inspirou o irmão Darlan a trilhar o mesmo caminho. O caçula começou a carreira no Fluminense em 2017, seguindo para o Sesi-SP e depois para o Sesi-Bauru. Também fez parte da seleção brasileira sub-19 e sub-21 antes de entrar para o time adulto.

Alan é casado com a mentora e terapeuta de empreendedoras Júlia Oliveira há dez anos - os dois comemoraram uma década de união em fevereiro. O casal tem dois filhos, Samuel e Cícero.

Já Darlan namora a confeiteira Valéry Verona, que também já jogou vôlei. O casal é um pouco mais discreto do que Alan e Juliana e quase não publica fotos juntos. A jovem mantém o perfil do Instagram trancado apenas para família e amigos.

Não é a primeira vez que dois irmãos jogam juntos na seleção brasileira de vôlei. O time já contou com Gustavo e Murilo Endres, que também foram destaques em suas respectivas gerações. Pai e filho também estiveram em quadra juntos: o levantador Bruninho é filho do ex-treinador Bernadinho, que esteve no comando do time por anos.

Relacionado: Tem Brasil hoje? Programação dos jogos de vôlei na terça - 03/10

Próximos Jogos Pré-Olímpicos

O público que quiser acompanhar os irmãos Darlan e Alan Souza em quadra pode assistir aos próximos Jogos Pré-Olímpicos. Ainda serão realizadas mais cinco partidas entre os integrantes do grupo A, do qual o Brasil faz parte.

A seleção brasileira disputa as duas primeiras vagas nos Jogos de Paris com o Catar, Itália, Cuba, República Islâmica do Irã, Tchéquia, Alemanha e Ucrânia. Todas as partidas serão exibidas pelo canal fechado SportTV2. No domingo, a Globo também exibirá a última disputa desta etapa ao vivo durante a programação matutina.

3 de outubro, terça-feira, às 20h30 – Brasil x Alemanha. Transmissão pelo Sportv2.

4 de outubro, quarta-feira, às 20h30 – Brasil x Ucrânia. Transmissão pelo Sportv2.

6 de outubro, sexta-feira, às 10h00 – Brasil x Cuba. Transmissão pelo Sportv2.

7 de outubro, sábado, às 10h00 – Brasil x República Islâmica do Irã. Transmissão pelo Sportv2.

8 de outubro, domingo, às 10h00 – Brasil x Itália. Transmissão pela TV Globo e Sportv2.