Pelé 80 anos: os recordes do Rei que ainda não foram superados

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa 80 anos no dia 23 de outubro de 2020 e continua com alguns de seus recordes intocados. Não é à toa, afinal, que ele ficou conhecido como o Rei do Futebol.

Embora ultimamente seja comum comparar Pelé com lenda como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, alguns recordes do brasileiro dificilmente serão superados. Principalmente no que diz respeito à Copa do Mundo, que nem o argentino e nem o português conseguiram ganhar.

Eleito o Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional em 1999, Pelé não ganhou uma Bola de Ouro enquanto jogava, pois na época o prêmio era voltado para o futebol europeu. Em 2014, no entanto, os organizadores reconheceram a injustiça e entregaram concederam ao brasileiro sete Bolas de Ouro referentes aos anos de 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970.

Recordes de Pelé

Além dos prêmios individuais, Pelé coleciona títulos em campo. Pelo Santos, ele ganhou o Campeonato Brasileiro seis vezes, além de conquistar duas Libertadores. Pela seleção brasileira, ele tem a marca histórica de três Copas do Mundo. Veja a seguir, portanto, os recordes que Pelé ainda possui aos 80 anos.

Maior vencedor de Copas

Pelé entrou para o Guinness Book com o recorde de mais títulos conquistados na Copa do Mundo da Fifa. Afinal, somente ele levantou a taça três vezes. Assim, o Rei do Futebol ajudou a seleção brasileira a ganhar os Mundiais de 1958, 1962 e 1970. Nenhum jogador em atividade possui mais do que uma Copa do Mundo. Garrincha, Cafu e Ronaldo estão entre as lendas que têm duas. Mas dificilmente alguém conseguirá igualar o feito do Rei.

Maior número de gols

Os 1.283 gols marcados em 1.363 jogos foram mais um motivo para Pelé entrar no Livro dos Recordes. Desta vez, como o maior artilheiro da história do futebol. Só pelo Santos, ele balançou as redes 1.091 vezes, incluindo jogos não oficiais. Além disso, fez mais 64 gols pelo New York Cosmos e 77 pela seleção brasileira.

Maior artilheiro da seleção

Com 77 gols em 92 jogos com a camisa amarelinha, Pelé é o líder absoluto da lista de artilheiros da seleção brasileira. No entanto, este recorde está ameaçado, pois Neymar vem logo atrás com 64 gols marcados pelo Brasil. Mas, além de artilheiro, Pelé também se destacou como garçom pela seleção. Segundo levantamento do Goal, o Rei também é o líder em assistências, com 64 passes para gol enquanto representou seu país.

Rei do hat-trick

Na semifinal da Copa de 1958, Pelé fez três gols no jogo contra a França e se tornou o mais jovem a marcar um hat-trick em Copas do Mundo, aos 17 anos. Este recorde ainda não foi superado, mas Pelé foi além. Em toda sua carreira, ele marcou nada menos do que 92 hat-tricks, um recorde absoluto. O segundo colocado da lista, por exemplo, é Cristiano Ronaldo, com “apenas” 56.

Mais jovem a ganhar uma Copa

Aos 17 anos e 249 dias, Pelé fez dois gols na final da Copa de 1958 contra a Suécia. Mais do que isso, fez história. Afinal, ele não só é o jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo, como também o mais novo a levantar o troféu. Em 2018, Kylian Mbappé igualou o brasileiro ao se tornar o segundo jogador com menos de 20 anos a balançar as redes em uma final de Copa. No entanto, o francês não conseguiu superar os recordes de Pelé.